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      Почему история с военным положением вызвала серьезные вопросы у зарубежных партнеров

      114 Читати новину українською
      Военное положение
      Военное положение / Фото из открытых источников

      Такими вещами, как военное положение, нельзя шутить. И нельзя делать вид, что ничего не произошло. Более того, история с военным положением вызвала серьезные вопросы у наших зарубежных партнеров.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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      По его информации от источников в американской власти, введение военного положения вызвало непонимание Украины среди партнеров в Европе и США, с которыми не было проведено уместных в таких случаях консультаций. Лещенко подчеркнул: вместо того, чтобы собирать коалицию с целью наказания российских агрессоров, американцы были вынуждены тратить время, чтобы понять, какие последствия военного положения будут для выборов президента, для демократии, прав и свобод граждан.

      Если вы страдаете от российской агрессии, то начните с того, чтобы очистить украинскую власть от представителей российских криминальных кругов – в частности, господина Труханова,
      – процитировал Лещенко одного из услышанных высокопоставленных американцев.

      Однако Труханов остается неприкосновенным, потому что с его помощью Порошенко планирует выиграть выборы президента.

      "А использование военного положения с циничной целью перекроить избирательный процесс является неприемлемым. Россией нарушены базовые международные правила морского права и соглашение между Россией и Украиной по статусу Азово-Керченской акватории от 2003 года", – добавил нардеп.

      Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 11 декабря 2018

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Европа Конфликт в Азовском море Новости США Видеоблоги Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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