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      Чому історія з воєнним станом викликала серйозні питання в закордонних партнерів

      1824 Читать новость на русском
      Воєнний стан
      Воєнний стан / Фото з відкритих джерел

      Такими речами, як воєнний стан, не можна жартувати. І не можна робити вигляд, що нічого не відбулося. Більше того, історія з воєнним станом викликала серйозні питання в наших закордонних партнерів.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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      За його інформацією від джерел в американській владі, оголошення воєнного стану спричинило нерозуміння України серед партнерів в Європі та США, з якими не було проведено доречних в таких випадках консультацій. Лещенко наголосив: замість того, щоб збирати коаліцію з метою покарання російських агресорів, американці були змушені витрачати час, щоб зрозуміти, які наслідки воєнного стану будуть для виборів президента, для демократії, для прав і свобод громадян.

      Якщо ви потерпаєте від російської агресії, то почніть з того, щоб очистити українську владу від представників російських кримінальних кіл – зокрема, пана Труханова,
      – процитував Лещенко одного з почутих високопосадових американців.

      Проте Труханов залишається недоторканним, бо за його допомогою Порошенко планує виграти вибори президента.

      "А використання воєнного стану з цинічною метою перекроїти виборчий процес є неприйнятним. Росією порушено базові міжнародні правила морського права та угоду між Росією та Україною щодо статусу Азово-Керченської акваторії від 2003 року", – додав нардеп.

      Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 11 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Новини політики Європа Конфлікт в Азовському морі Новини США Відеоблоги Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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