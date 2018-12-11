Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти

Минуло вже два тижні після голосування парламенту за воєнний стан. Тоді президент Порошенко попросив у Ради запровадити особливий режим для всієї держави, щоб підготувати Україну до можливого вторгнення російської армії та щоб вирішити питання зі звільненням захоплених моряків і затриманих суден.

А тепер подивимося, що робив у цей час президент. Відкрив експрес Київ – Бориспіль, побував в Івано-Франківську, де провів передвиборну зустріч, збирається летіти до Стамбулу за Томосом для отримання автокефалії українського православ'я – що, до речі, теж дивно, адже в нас за Конституцією церква відділена від держави.

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Так, Порошенко ще провів кілька церемоніальних заходів за участю військових. Але загалом робочий графік президента мало чим не відрізняється від того, що було два тижні, місяць або навіть рік тому. Це в черговий раз показує, що вся історія з воєнним станом мала тільки одну справжню мету – скасування виборів президента. І коли парламент не повівся на цей сценарій, проголосував скорочену версію і призначив вибори, то такий "обрізаний" воєнний стан вже нікому виявився не потрібен.

Апофеозом цього можна вважати безтурботні публікації президентом фотографій кошенят на своєму офіційному інстаграм-акаунті. І оголошення воєнного стану жодним чином не вплинуло на продовження ганебних практик підкупу виборців – роздачу передвиборчих подарунків найближчим соратником Порошенка Ігорем Кононенком у окрузі з центром в Обухові Київської області, де він збирається балотуватися. Цього разу ощасливили шаликами з надписом "З теплом до вас. Ігор Кононенко".



Шалики Кононенка



Ігор Кононенко

Але такими речами, як воєнний стан, не можна жартувати. І не можна робити вигляд, що нічого не відбулося. Більше того, історія з воєнним станом викликала серйозні питання в наших закордонних партнерів. Так, за моєю інформацією від джерел в американській владі, оголошення воєнного стану спричинило нерозуміння України серед партнерів в Європі та США, з якими не було проведено доречних в таких випадках консультацій. І замість того, щоб збирати коаліцію з метою покарання російських агресорів, американці були змушені витрачати час, щоб зрозуміти, які наслідки воєнного стану будуть для виборів президента, для демократії, для прав і свобод громадян.

Якщо ви потерпаєте від російської агресії, то почніть з того, щоб очистити українську владу від представників російських кримінальних кіл – зокрема, пана Труханова,

– зазначив один з високопосадових американців.

Але, звичайно, Труханов залишається недоторканним, бо за його допомогою Порошенко планує виграти вибори президента. А використання воєнного стану з цинічною метою перекроїти виборчий процес є неприйнятним. Росією порушено базові міжнародні правила морського права та угоду між Росією та Україною щодо статусу Азово-Керченської акваторії від 2003 року.

Українські кораблі – як цивільні, так і військові – мають право вільного проходу з одного українського порту до будь-якого іншого українського порту. В даному випадку – з Одеси до Маріуполя. Тому США планують направити свій воєнний корабель в зону загострення для стримування агресії. Також європейські країни розглядають можливість, щоб порти держав-членів Євросоюзу та США не допускали до себе кораблі, які бувають у Криму або російських портах на Азові.

Мета Росії зараз подібна до мотивації радянської влади при блокаді Берліна в середині минулого століття – показати неспроможність демократії та розподілити світ на зони геополітичного впливу. Саме тому для України вкрай важливо стати гарним учнем у класі перехідних країн. Саме тому Україна знову потрапила в епіцентр світової уваги. І цим шансом треба правильно скористатися – щоб спробувати завоювати прихильність заходу після кількох років розчарувань та відкату в реформах.

Тому подальший успіх України можливий за чесних виборів, де права опозиції будуть захищені, а її лідери не будуть ставати мішенню для проплачених опонентами провокаторів, як нещодавно сталося з лідером ліберальної партії Анатолієм Гриценком, на якого напали в Одесі. Змінити ситуацію можна, приймаючи системні реформи по всьому фронту. В першу чергу, Україна потребує нового закону про вибори до парламенту без мажоритарки та зниження концентрації грошей у політиці.



Напад на Анатолія Гриценка

Україна повинна провести масштабну боротьбу з корупцією, щоб звільнити бізнес від тіньової ренти. Україні потрібна приватизація і ринок землі, продаж якої може дати поштовх для економічного відродження. Необхідна судова реформа, яка була проведена тільки на папері. За чотири з половиною роки влади Порошенка суди України не стали незалежними. Потрібна реформа української спецслужби, боротьба з контрабандою на митниці та обмеження використання схем з ухиленням від сплати податків через офшори.

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Україна потребує солідарності європейських друзів, адже зіштовхнувшись з російською агресію, Україна не лише боронить свою незалежність, але і спокій Європи. А таку солідарність Україна отримає, якщо буде залишатися на принципах демократії та проводити реформи, а не лише їх імітацію. Тому ми повинні не допустити помилок на найближчих виборах президента, обравши того, хто не розміняє вибір громадян на корупційні потоки, сліпі трасти та офшорні заначки.