Почему экс-стратег Трампа мечтает развалить Евросоюз: неожиданные замыслы

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году и бывший его главный стратег в Белом доме Стивен Беннон – один из любимых персонажей в мировой политике.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, в отличие от большинства других ультраправых, Беннон очень умный. Настоящий злой гений. В популярных американских скетчах Saturday Night Life его обычно изображают в виде смерти с косой. Либералы его очень боятся, и на то есть причины.

"Беннон привлек суперсовременные предвыборные технологии и сумел сделать своего непутевого начальника президентом США. В Администрации Президента Беннону придумали специальную должность – главный стратег Администрации. Но с этого поста его убрала американская принцесса Иванка Трамп. Он собрал свои вещи и переехал в Брюссель. Там он запустил новый проект, который назвал The Movement", – пояснил журналист.



Стивен Беннон

Он рассказал, что цель проекта помочь европейским правым популистам победить на выборах в Европарламент в своих странах, чтобы уничтожить Европейский Союз изнутри. Сейчас стратег Трампа хочет организовать сеть из правых партий, в которых будет почти одинаковая идеология. С помощью своих методов, опробованных в США, он собирается сделать так, чтобы в мае 2019 года эти партии победили, и создали крупнейшее объединение в Европарламенте. После этого Европейский Союз развалится сам собой.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 23 ноября 2018