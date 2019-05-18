Почему коалицию развалил "Народный фронт", а не БПП: версия политолога

"Народный фронт" вышел из коалиции среди прочего и потому, что не готов к досрочным выборам. БПП готовы как к досрочным, так и очередным выборам. Их устраивает любая ситуация.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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Досрочные выборы могут состояться в конце июля. И "Народный фронт" просто не успеет определиться с форматом участия. Есть слухи об объединении с партией Гройсмана, с другими проектами. Но за короткое время они не успеют раскрутиться. И много "фронтовиков" или должны идти по мажоритарке, или вообще не найдут себе места в предвыборных списках. До октября новые политпроекты можно раскрутить. И есть время для переговоров с другими партиями,

– отмечает Александр Леонов.

Кто входил в коалицию?Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была основана 27 ноября 2014 года. В ее составе были фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Объединения "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины". Всего в ее составе были 302 нардепа. Через некоторое время фракции "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

По словам эксперта, нардепы и министры от "НФ" будут действовать по принципу: спасение утопающего дело рук самого утопающего. "НФ" не монолитный. Например, спикер парламента Парубий и секретарь СНБО Турчинов вполне могут присоединиться к партии Порошенко, и там им будут рады. Они отражают идеологию, на которую опирается БПП.

У группы Яценюка больше интереса в проектах с Гройсманом. Группа министра внутренних дел Авакова будет договариваться с кем-то другим. С Юлией Тимошенко, к примеру. Но, замечает Леонов, Аваков и его окружение стали такими токсичными, что их появление в любом предвыборном списке утопит его. У Авакова много негатива.

О чем заявил "Народный фронт"?Фракция "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". По словам председателя фракции "Народного фронта" Максима Бурбака, коалиция выполнила свои задачи. Заложен фундамент сильной и успешной Украины. И это – будущее. Надо строить дальше. Поэтому НФ выходит из действующей коалиции и инициирует формирование новой коалиции с новой повесткой дня.



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