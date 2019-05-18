Чому коаліцію розвалив "Народний фронт", а не БПП: версія політолога

"Народний фронт" вийшов з коаліції, серед іншого, і тому, що не готовий до дострокових виборів. БПП готові як до дострокових, так і чергових виборів. Їх влаштовує будь-яка ситуація.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня. І "Народний фронт" просто не встигне визначитися з форматом участі. Є чутки про об’єднання з партією Гройсмана, з іншими проектами. Але за короткий час вони не встигнуть розкрутитися. І багато "фронтовиків" або повинні йти по мажоритарці, або взагалі не знайдуть собі місця в передвиборчих списках. До жовтня нові політпроекти можна розкрутити. І є час для переговорів з іншими партіями,

– зазначає Олександр Леонов.

Хто входив до коаліції? Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. В її складі були фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини". Загалом у її складі були 302 нардепи. Через певний час фракції "Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

За словами експерта, нардепи і міністри від "НФ" діятимуть за принципом: порятунок потопаючого справа рук самого потопаючого. "НФ" не монолітний. Такі, як спікер парламенту Парубій і секретар РНБО Турчинов цілком можуть приєднатися до партії Порошенка, і там їм будуть раді. Вони відображають ідеологію, на яку опирається БПП.

В групи Яценюка більше інтересу в проектах з Гройсманом. Група міністра внутрішніх справ Авакова домовлятиметься з кимось іншим. З Юлією Тимошенко, приміром. Але, зауважує Леонов, Аваков і його оточення стали такими токсичними, що їхня поява в будь-якому передвиборчому списку потопить його. В Авакова багато негативу.

Про що заявив "Народний фронт"? Фракція "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". За словами голови фракції "Народного фронту" Максима Бурбака, коаліція виконала свої завдання. Закладено фундамент сильної і успішної України. І це – майбутнє. Треба будувати далі. Тому НФ виходить з діючої коаліції і ініціює формування нової коаліції з новим порядком денним.



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