Почему Кремль начал новую Холодную войну: появилось четкое объяснение

Недавно на Московской конференции по международной безопасности, которую Кремль ежегодно проводит с 2012 года, было обнародовано общее понятие причин новой Холодной войны и состоялась презентация этой концепции.

Об этом рассказал известный военный обозреватель Александр Гольц, передает ресурс The New Times.

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"Все чиновники начали бить в одну точку. Секретарь Совбеза Николай Патрушев: "Отдельные государства противодействуют процессам установления справедливости и равноправия в мировых делах и подрывают систему обеспечения международной и региональной безопасности, искажают и нарушают нормы межгосударственного общения". Сергей Шойгу: "Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений". Сергей Лавров: "Наши западные коллеги, позиционируя себя поборниками утверждения демократии во всех других странах, всячески избегают закрепления в многосторонних документах цели демократизации относительно глобальной системы межгосударственного общения", – отмечает специалист.

Правда, по его словам, наиболее точно, почему возникла новая Холодная война, пояснил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"На международной арене появляются и укрепляются новые влиятельные центры силы, такие как Индия, Бразилия, ЮАР и, конечно, Китай и Россия... По сути, США и часть Европы оказались не готовы к таким изменениям, они не могут и не хотят смириться с неизбежным ослаблением собственного и когда безраздельного влияния. Как и раньше пытаются выстраивать отношения с другими государствами на старых, уходящих корнями в колониальную систему, принципах, таких как принуждение и диктат", – передает его слова Гольц.

Следовательно, Гольц делает вывод, что Кремль понимает ситуацию в мире как "коллективный Запад не смог встроиться в "полиполярный"мир и ополчился на Россию как на одного из предвестников этого нового мирового порядка".

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Еще недавно те, кто доказывал, что новая Холодная война невозможна, указывали на отсутствие идеологической конфронтации между Россией и Западом. И вот теперь рождается квазиидеология, которая через конфронтацию с Западом выдвигает Москву на роль лидера "остального мира". Очень сомнительно, что Китай или Индия согласятся с этим, но позволить России поиграть в роль лидера вполне могут. Особенно, если под эти пустые слова удастся добиться от Кремля каких-то уступок...

– заключает военный обозреватель.