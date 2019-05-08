Почему Кремль возвращает тезис об "одном народе", – объяснение замминистра

В последнее время в Украину снова начинают возвращаться знакомые с 2014 разговоры о якобы "гражданском конфликте", а не войне на Донбассе. Кому и для чего это нужно – пояснил заместитель Министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Олигарх Игорь Коломойский, который озвучил в своем скандальном интервью манипулятивное и спекулятивное заявление о "гражданском конфликте". Плеяда пророссийских политиков, которая в последнее время активно тиражирует этот тезис, вместе с другими тезисами российских пропагандистских СМИ. Как долго еще будет воскресать такая манипуляция в украинском информационном пространстве – Дмитрий Золотухин пояснил 24 каналу в блиц-интервью.

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В последнее время в украинском информационное пространство снова пытаются вернуть тезис о том, что на Донбассе мы имеем не результат российской агрессии, а "гражданский конфликт"...

Это – довольно комплексный вопрос. Если его описывать односторонне: или "предательство", или "победа" – это все равно ни к чему не приведет.

Меня больше интересует, что происходит?

Этот нарратив не нов, он существует с 2014 года. Мы видели разные волны его распространения, с различными мотивациями, которые высказывались различными источниками для различных аудиторий.

В начале 2014 года "мы один народ" и "гражданский конфликт" использовались для того, чтобы полностью скрыть и нивелировать участие российской стороны в вооруженной агрессии против Украины. Озвучивался этот нарратив и Владимиром Путиным, и МИД России. Всеми российскими экспертами ситуация описывалась как такова, что в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей есть внутренний конфликт между украинцами, к которому российская сторона никакого отношения не имеет.

Медленно этот нарратив менялся в разном формате и на территории украинской информационной среды, и для российской аудитории, и в европейском сообществе. Последние полгода ситуация в так называемых "ДНР" и "ЛНР", после смены там так называемого руководства на протеже Владислава Суркова, демонстрирует, что уже сформировались ключевые течения российского истеблишмента.

Кто такой Владислав Сурков?

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина. Автор современной концепции "Русский мир", в рамках которой была реализована российская вооруженная агрессия против Украины.



С первого дня оккупации Крыма и Донбасса был ключевой фигурой в осуществлении самой спецоперации и подборе кадров для обеспечения жизнедеятельности оккупированных территорий. В то же время сотрудники Суркова в Харькове готовили отделение восточных областей Украины. После аннексии Крыма потерял контроль над этой территорией, однако на Донбассе он стал почти губернатором. Руководил подбором кадров для псевдореспублик и определял решения приспешников оккупантов.



С 2014 года координировал деятельность вооруженных террористических формирований на востоке Украины. В частности давал указания по поводу информационной политики, советы как высказываться по поводу перспективы введения миротворцев на восток Украины.

Какие?

С одной стороны, новая оккупационная власть полностью подконтрольна Суркову. Вместе с тем, там есть много информации о том, что общее кураторство экономической и финансовой стороной процессов на оккупированных территориях осуществляется российским вице-премьером Дмитрием Козаком. Это – заместитель премьер-министра России Дмитрия Медведева, который отвечает за топливно-энергетический комплекс. Официально на него было возложено кураторство оккупированного Крыма.

Как я понимаю, на определенном этапе его немного вкурвило, что "ДНР" и "ЛНР" являются черной дырой, в которой неизвестно каким образом каждый год исчезают миллиарды российских рублей. Он начал очень активно делать определенные административные шаги для того, чтобы покачать контроль Суркова на наших оккупированных территориях. Собственно, таким образом оформились два ключевых течения, которые условно можно назвать "просурковской" и "прокозаковской" партиями. Хотя, конечно, это – очень большое упрощение, там все намного сложнее. Я условно это называю партия "за сохранение статус-кво" и партия "за смену статус-кво".

Какие они, эти течения?

Партия "за сохранение статус-кво" – условно "просурковская". Вся ее деятельность – о том, что Суркову очевидно выгодно продолжать конфликт с форматом Осетии, Приднестровья и так далее. Это – его практика. Он человек, который строит такие воздушные замки и в таком контексте он остается ценным человеком лично для Владимира Путина. Он его накручивает своими статьями об "одном народе", которые на морально-патриотической основе заходят пассионариям, которые на поверхность вылились с 2014 году на тренде создания "Новороссии". Ни одного реального базиса Сурков под собой не имеет. Он просто научился крутить словом, как цыган – солнцем.

Козак, вокруг которого объединилась вторая условная партия – человек бизнеса. Он очень конкретный, занимается совершенно реальными экономическими сдвигами в России. Изменение статус-кво означает тот сценарий, который уже давно был озвучен: оккупированные районы Донбасса возвращаются под контроль Украины на условиях Москвы. Социальное обеспечение, инфраструктурное обновление и инвестирование ложится на плечи украинских налогоплательщиков, а бизнесово-экономический комплекс остается под контролем российской стороны через прокси-представителей.

О ком, например, идет речь?

Например, речь идет о том же Сергее Курченко, который через другие структуры сейчас владеет большей частью промышленного комплекса, который расположен на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области. В последнее время даже отдельные единичные предприятия и инфраструктурные комплексы передаются под контроль людей, которые являются ставленниками Курченко.

Последние события в России свидетельствуют о том, что эта условная партия "за смену статус-кво" побеждает. Последняя информация, которую мы получаем, показывает, что Суркова сменит на направлении кураторства Донбасса Михаил Бабич, которого 30 апреля Путин отозвал с должности посла и спецпредставителя президента РФ в Беларуси.

Кто такой Михаил Бабич?

Российский политический деятель. Служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) РФ и войсках КГБ, недолгое время был помощником главы пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. С 2003 по 2011 год – депутат Госдумы России. После этого – занимал должность "полномочного представителя Президента РФ" в разных регионах. В Приволжском федеральном округе или в Беларуси, в частности.



В 2016 году Бабича планировали назначить российским послом в Киеве, но Украина отказалась принять его.



После того, как Бабич был уволен с поста представителя Путина в Беларуси, начала появляться информация, что он станет новым куратором пророссийских боевиков на Донбассе.

Многие говорят о серьезных аппаратных поражениях Суркова за последние 3-4 месяца. Кейс с выдачей российских паспортов вообще вышел пшиком.

Почему?

Формировалась стратегия такого шага на обострение уже давно, но она планировалась под совсем другую политическую ситуацию в Украине. Было совсем не понятно, почему после результатов выборов в Украине Путин все же принял, на мой взгляд, нелогичное решение реализовывать этот план. На мой взгляд, это было сделано для того, чтобы сбалансировать условное лидерство Козака относительно Суркова и для обострения российской внутриаппаратной борьбы. А также ради медийного давления на новую украинскую власть.

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Этот план, который я называю "изменением статус-кво" – когда оккупированные территории Донбасса возвращаются в Украину на условиях Кремля – ​​это много раз артикулированный вариант, который их вполне устраивает. Потому что, повторяю, всю моральную ответственность за социально-экономические процессы будут нести украинцы, а все сливки и "золотые" политические акции по блокированию украинских инициатив будет получать Кремль.

Что будет означать для Украины возвращение оккупированных регионов на условиях автономии по кремлевскому варианту?

Это значит – никакой евроатлантической интеграции и возвращения дотационности этого региона. Мы же прекрасно понимаем, что под лозунгом "Донбасс кормит Украину" скрывалось то, что Донецкая и Луганская области были лидерами по получению дотаций. То есть Донбасс снова превратят в платформу для доения украинского бюджета российским бизнесом.

Следовательно, можем ожидать, что к продвижению сей идеи о "гражданском конфликте" русские будут постоянно возвращаться?

Да. При этом Россию и Кремль будут пытаться вывести за рамки конфликта. Это для них – проще всего, потому что эта идея долгое время вбивается в сознание не только украинцев, а всего мира. Этот нарратив – самое простое, что можно сделать. Если он будет активно продвигаться и дальше, то все, о чем я выше говорил, будет значительно легче в Украине реализовывать при поддержке того же Медведчука и отдельных политических сил.