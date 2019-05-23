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      Почему людям нужны лидеры мнений: объяснение эксперта

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty image

      Владимир Зеленский безусловно президент, но тут вопрос в том, хотят ли украинцы видеть его содержание. Возможно, им больше нравится форма подачи. И обертка, которая успешно продуцирует медийный контент.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

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      По его мнению, содержание они еще увидят. Владимир Зеленский на посту президента не сможет ничего не делать.

      Однако, как это подавать – это уже другой вопрос, потому что мы живем сейчас в эпоху очень быстрой реальности. Мы не читаем новости дальше заголовка. Мы фактически видим только форму, пробегая наискосок,
      – заявил эксперт.

      Он также добавил, что длинный контент, который надо анализировать, уже уходит в небытие. Его заменяют инфографикой, короткими видео, фотографиями. Визуализация любого контента – это то, что сейчас в тренде.

      Это не только наш тренд, это мировой, потому что такое количество информации, которую мы ежедневно воспринимаем, переварить практически невозможно. Именно поэтому появляются лидеры общественного мнения. Потому что самому же трудно анализировать, какие-то, например, темы о тарифах,
      – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

      "Мы выбираем себе лидера мнений, который в этом разбирается и он нам объясняет. Это абсолютно нормальная тенденция, я думаю, что она будет только продолжаться", – подытожил эксперт по вопросам управления репутацией.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 СМИ Медиа Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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