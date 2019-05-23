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      Чому людям потрібні лідери думок: пояснення експерта

      64 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty image

      Володимир Зеленський безумовно президент, але тут питання в тому, чи хочуть українці бачити його зміст. Можливо, їм більше подобається форма подачі. І обгортка, яка успішно продукує медійний контент.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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      На його думку,зміст вони ще побачать. Володмир Зеленський на посту президента не зможе нічого не робити.

      Проте, як це подавати – це вже інше питання, тому що ми живемо зараз в епоху дуже швидкої реальності. Ми не читаємо новини далі заголовка. Ми фактично бачимо лише форму, пробігаючи навскоси,
      – заявив експерт.

      Він також додав, що довгий контент, який треба аналізувати, вже йде у небуття. Його замінюють інфографікою, короткими відео, фотографіями. Візуалізація будь-якого контенту – це те, що зараз в тренді.

      Це не лише наш тренд, це світовий, тому що така кількість інформації, яку ми щоденно сприймаємо, то її переварити практично неможливо. Саме тому з’являються лідери громадської думки. Бо самому ж важко аналізувати, якісь, наприклад, теми про тарифи,
      – наголосив Борис Тизенгаузен.

      "Ми вибираємо собі лідера думок, який у цьому розуміється і він нам пояснює. Це абсолютно нормальна тенденція і, я думаю, що вона буде тільки продовжуватися", – підсумував експерт з питань управління репутацією.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Медіа ЗМІ Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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