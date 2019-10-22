01:02
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского
      Вєсті.UA
      19:53, 22 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Почему Милованов не читает книги: министр объяснил свою скандальную колонку

      29 Читати новину українською
      Тимофей Милованов
      Тимофей Милованов / Скриншот из видео

      За 3,5 месяца до назначения Тимофея Милованова министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства он выпустил колонку под названием "Почему я не читаю книги".

      "Вопрос в том, что я книг не читаю. У меня нет времени и я хотел об этом честно написать. Потому что много людей покупают книги и потом их не читают. Я так тоже делал и перестал. Теперь я книги не покупаю" – об этом в программе "Вот оно как" рассказал Тимофей Милованов.

      Читайте также: Не скрываю, что я – дебил, – Милованов пошутил о словах Коломойского относительно него

      Министр заявил, что он постоянно очень много читает материала, но это либо научные статьи либо отчеты, либо какие-то презентации. Однако, если он будет читать книгу, то только для удовольствия. Это подходит для него как для экономиста, а в других отраслях, может, все иначе.

      Но мне кажется, что есть много такого двойного стандарта или люди просто врут. Когда кто-то пишет: "У меня 3 тысячи книг", "Я читаю 51 книгу за год". Это неправда. Я не верю в это, – рассказал министр Милованов.

      Он добавил, что провел исследование вместе с Тимофеем Бриком после этой колонки. Потому что, когда она вышла, реакция была негативная: "Как так можно". Это у людей последнее святое забирают. Милованов считает, что это такая иллюзия, что если ты будешь читать книги, то ты будешь умным. Это иллюзия. Человек в это верит, что если ты не закончил хороший вуз, не занимался образованием, то ты можешь как-то с помощью самообразования стать конкурентноспособным. Это неправда.

      Колонка Милованова
      Колонка Милованова в издании "Новое время"

      "Это все в рамках самообразования. Можно ли через книги получить самообразование? Я считаю, что нельзя. Сегодня образование требует не только знаний, но и умения их применять. Простое чтение книг не позволяет применять", – поделился Милованов.

      Как сегодня учится современный человек? Мы набираем много информации, а потом ее компилируем. Мы не сидим и читаем 200 страниц. Никто не читает сегодня 200 страниц, чтобы достичь какого-то результата. Читают 5 страниц очень краткого текста, а затем на основе этого материала пытаются сделать что-то новое свое, творческое. Вот таким образом человек развивается. А потом это обсуждается, дискутируется,
      – пояснил министр.

      Тимофей Милованов понимает, что на самом деле колонка провокационная, но в тот момент он был руководителем Киевской школы экономики и колонка была, чтобы привлечь внимание к тому, что в Украине неправильно учатся. Высшее и среднее образование неправильные. Украинцы все равно в современном мире живут в лекционном формате. А сегодня лекционный формат он не работает, он не нужен, он неэффективен – об этом колонка.

      Министр Тимофей Милованов рассказал, какие книги не читают. Из исследований, которые они делали и спрашивали "Какие книги вы купили и не прочитали?". Одна – "Почему нации приходят в упадок", а вторая – "Атлант расправил плечи".

      blog_ava
      Почему оральный секс должен быть защищенным: 6 инфекционных причин
      22 октября
      7959
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Тимофей Милованов Книги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 22 октября: изменения в субсидиях, детектор лжи для "слуг народа"
      22 октября , 22:30 Главные новости 22 октября: изменения в субсидиях, детектор лжи для "слуг народа"
      Ірина Кошанська 130
      История капитана Шредера: как нацист евреев от Гитлера спасал
      22 октября , 22:00 История капитана Шредера: как нацист евреев от Гитлера спасал
      Борис Немировський 64
      Авиакатастрофы в Украине: когда и почему разбивались самолеты и вертолеты
      22 октября , 21:01 Авиакатастрофы в Украине: когда и почему разбивались самолеты и вертолеты
      Світлана Попова 115
      Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате
      22 октября , 19:01 Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате
      Інна Жолобович 700
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      22 октября , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 856
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук