Почему Милованов не читает книги: министр объяснил свою скандальную колонку

За 3,5 месяца до назначения Тимофея Милованова министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства он выпустил колонку под названием "Почему я не читаю книги".

"Вопрос в том, что я книг не читаю. У меня нет времени и я хотел об этом честно написать. Потому что много людей покупают книги и потом их не читают. Я так тоже делал и перестал. Теперь я книги не покупаю" – об этом в программе "Вот оно как" рассказал Тимофей Милованов.

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Министр заявил, что он постоянно очень много читает материала, но это либо научные статьи либо отчеты, либо какие-то презентации. Однако, если он будет читать книгу, то только для удовольствия. Это подходит для него как для экономиста, а в других отраслях, может, все иначе.

Но мне кажется, что есть много такого двойного стандарта или люди просто врут. Когда кто-то пишет: "У меня 3 тысячи книг", "Я читаю 51 книгу за год". Это неправда. Я не верю в это, – рассказал министр Милованов.

Он добавил, что провел исследование вместе с Тимофеем Бриком после этой колонки. Потому что, когда она вышла, реакция была негативная: "Как так можно". Это у людей последнее святое забирают. Милованов считает, что это такая иллюзия, что если ты будешь читать книги, то ты будешь умным. Это иллюзия. Человек в это верит, что если ты не закончил хороший вуз, не занимался образованием, то ты можешь как-то с помощью самообразования стать конкурентноспособным. Это неправда.



Колонка Милованова в издании "Новое время"

"Это все в рамках самообразования. Можно ли через книги получить самообразование? Я считаю, что нельзя. Сегодня образование требует не только знаний, но и умения их применять. Простое чтение книг не позволяет применять", – поделился Милованов.

Как сегодня учится современный человек? Мы набираем много информации, а потом ее компилируем. Мы не сидим и читаем 200 страниц. Никто не читает сегодня 200 страниц, чтобы достичь какого-то результата. Читают 5 страниц очень краткого текста, а затем на основе этого материала пытаются сделать что-то новое свое, творческое. Вот таким образом человек развивается. А потом это обсуждается, дискутируется,

– пояснил министр.

Тимофей Милованов понимает, что на самом деле колонка провокационная, но в тот момент он был руководителем Киевской школы экономики и колонка была, чтобы привлечь внимание к тому, что в Украине неправильно учатся. Высшее и среднее образование неправильные. Украинцы все равно в современном мире живут в лекционном формате. А сегодня лекционный формат он не работает, он не нужен, он неэффективен – об этом колонка.

Министр Тимофей Милованов рассказал, какие книги не читают. Из исследований, которые они делали и спрашивали "Какие книги вы купили и не прочитали?". Одна – "Почему нации приходят в упадок", а вторая – "Атлант расправил плечи".