Чому Милованов не читає книжки: міністр пояснив свою скандальну колонку

За 3,5 місяці до призначення Тимофія Милованова Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства він випустив колонку під назвою "Чому я не читаю книги".

"Питання в тому, що я книжок не читаю. У мене немає часу і я хотів про це чесно написати. Тому що багато людей купують книжки і потім їх не читають. Я так теж робив й перестав. Тепер я книжки не купую" – про це у програмі "Он воно як" розповів Тимофій Милованов.

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Міністр заявив, що він постійно дуже багато читає матеріалу, але це або наукові статті, або звіти, або якісь презентації. Проте, якщо він буде читати книжку, то тільки для задоволення. Це підходить для нього, як для економіста, а в інших галузях, може, інакше.

Але мені здається, що є багато такого подвійного стандарту чи люди просто брешуть. Коли хтось пише: "В мене 3 тисячі книжок", "Я читаю 51 книгу за рік". Це неправда. Я не вірю в це, – розповів Міністр Милованов.

Він додав, що провів дослідження разом з Тимофієм Бріком після цієї колонки. Тому що, коли вона вийшла, реакція була негативна: "Як таке можна". Це у людей останнє святе забирають. Милованов вважає, що це така ілюзія, якщо ти будеш читати книжки, то ти будеш розумним. Це ілюзія. Людина в це вірить, що якщо ти не закінчив хороший ВИШ, не займався освітою, то ти можеш якось самоосвітою стати конкурентно спроможним. Це неправда.



Колонка Милованова у видання "Новое время"

"Це все в рамках самоосвіти. Чи можна через книжки отримати самоосвіту? Я вважаю, що неможна. Сьогодні освіта вимагає не тільки знань, а й вміння їх застосовувати. Просте читання книг не дозволяє застосовувати", – поділився Милованов.

Як сьогодні вчиться сучасна людина? Ми набираємо багато інформації, а потім її компілюємо. Ми не сидимо й читаємо 200 сторінок. Ніхто не читає сьогодні 200 сторінок, щоб досягти якогось результату. Читають 5 сторінок дуже стислого тексту, а потім на основі цього матеріалу намагаються зробити щось нове своє, творче. Ось таким чином людина розвивається. А потім це дебатується, дискутується,

– пояснив Міністр.

Тимофій Милованов розуміє, що насправді колонка провокаційна, але в той момент він був керівником Київської школи економіки і колонка була, щоб привернути увагу до того, що в Україні не правильно вчаться. Вища та середня освіта неправильні. Українці все одно в сучасному світі живуть в лекційному форматі. А сьогодні лекційний формат він не працює, він не потрібний, він не ефективний – про це колонка.

Міністр Тимофій Милованов розповів, які книжки не читають. З досліджень, які вони робили й запитували "Які книжки ви купили та не прочитали?". Одна – "Чому націй занепадають", а друга – "Атлант розправив плечі".