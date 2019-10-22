00:33
23 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії
      Вєсті Кремля
      22:03, 22 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, 22 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Чому Милованов не читає книжки: міністр пояснив свою скандальну колонку

      106 Читать новость на русском
      Тимофій Милованов
      Тимофій Милованов / Скріншот із відео

      За 3,5 місяці до призначення Тимофія Милованова Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства він випустив колонку під назвою "Чому я не читаю книги".

      "Питання в тому, що я книжок не читаю. У мене немає часу і я хотів про це чесно написати. Тому що багато людей купують книжки і потім їх не читають. Я так теж робив й перестав. Тепер я книжки не купую" – про це у програмі "Он воно як" розповів Тимофій Милованов.

      Читайте також: Не приховую, що я – дебіл, – Милованов пожартував про слова Коломойського щодо нього

      Міністр заявив, що він постійно дуже багато читає матеріалу, але це або наукові статті, або звіти, або якісь презентації. Проте, якщо він буде читати книжку, то тільки для задоволення. Це підходить для нього, як для економіста, а в інших галузях, може, інакше.

      Але мені здається, що є багато такого подвійного стандарту чи люди просто брешуть. Коли хтось пише: "В мене 3 тисячі книжок", "Я читаю 51 книгу за рік". Це неправда. Я не вірю в це, – розповів Міністр Милованов.

      Він додав, що провів дослідження разом з Тимофієм Бріком після цієї колонки. Тому що, коли вона вийшла, реакція була негативна: "Як таке можна". Це у людей останнє святе забирають. Милованов вважає, що це така ілюзія, якщо ти будеш читати книжки, то ти будеш розумним. Це ілюзія. Людина в це вірить, що якщо ти не закінчив хороший ВИШ, не займався освітою, то ти можеш якось самоосвітою стати конкурентно спроможним. Це неправда.

      Колонка Милованова
      Колонка Милованова у видання "Новое время"

      "Це все в рамках самоосвіти. Чи можна через книжки отримати самоосвіту? Я вважаю, що неможна. Сьогодні освіта вимагає не тільки знань, а й вміння їх застосовувати. Просте читання книг не дозволяє застосовувати", – поділився Милованов.

      Як сьогодні вчиться сучасна людина? Ми набираємо багато інформації, а потім її компілюємо. Ми не сидимо й читаємо 200 сторінок. Ніхто не читає сьогодні 200 сторінок, щоб досягти якогось результату. Читають 5 сторінок дуже стислого тексту, а потім на основі цього матеріалу намагаються зробити щось нове своє, творче. Ось таким чином людина розвивається. А потім це дебатується, дискутується,
      – пояснив Міністр.

      Тимофій Милованов розуміє, що насправді колонка провокаційна, але в той момент він був керівником Київської школи економіки і колонка була, щоб привернути увагу до того, що в Україні не правильно вчаться. Вища та середня освіта неправильні. Українці все одно в сучасному світі живуть в лекційному форматі. А сьогодні лекційний формат він не працює, він не потрібний, він не ефективний – про це колонка.

      Міністр Тимофій Милованов розповів, які книжки не читають. З досліджень, які вони робили й запитували "Які книжки ви купили та не прочитали?". Одна – "Чому націй занепадають", а друга – "Атлант розправив плечі".

      blog_ava
      Коломойський пригрозив Порошенку судами і порадив йому бути обережнішим у висловлюваннях
      22 жовтня
      9495
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Тимофій Милованов Книги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 22 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 жовтня: зміни в субсидіях, детектор брехні для "слуг народу"
      22 жовтня , 22:27 Головні новини 22 жовтня: зміни в субсидіях, детектор брехні для "слуг народу"
      Ірина Кошанська 908
      Історія капітана Шредера: як нацист євреїв від Гітлера рятував
      22 жовтня , 22:00 Історія капітана Шредера: як нацист євреїв від Гітлера рятував
      Борис Немировський 350
      Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      22 жовтня , 21:01 Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      Світлана Попова 496
      Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      22 жовтня , 19:01 Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      Інна Жолобович 4496
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      22 жовтня , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 845
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук