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      Почему монобольшинство "Слуги народа" не может собрать голосов: объяснение Разумкова

      - Читати новину українською
      Дмитро Разумков / Українська правда

      Фракция "Слуга народа" имеет в парламенте 254 народных депутатов. Этого достаточно, чтобы принимать большинство решений. Однако не всегда нардепы от "СН" голосуют синхронно. И тогда для принятия решений придется договариваться с другими фракциями и депутатами в парламенте.

      Так, голосов депутатов "Слуги народа" не хватало во время рассмотрения двух важных законопроектов – о рынке земли и 2571-д, который получил название "антиколомойського". При этом в "Слуге народа" за земельный законопроект отдали свои голоса лишь 206 депутатов. Принять его удалось благодаря голосам "Европейской Солидарности" (23 голоса), "Голоса" (13 голосов), "Доверия" (12 голосов) и внефракционным депутатам (5 голосов).

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      О том, почему так произошло, и есть ли монобольшинство в Верховной Раде, спикер парламента Дмитрий Разумков объяснил в интервью LB.ua.

      "То, что во фракции "Слуга народа" не было 226 голосов, связано, в том числе, с карантином. При этом мы понимали расклад сил в зале и какие политические силы будут или нет поддерживать эти законопроекты", – убежден Дмитрий Разумков.

      "В монобольшинстве всегда были дискуссии. Нельзя сказать, что все решения принимались просто. Нет", – добавил спикер.


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      Несмотря на такие проблемы с голосованием депутатов монобольшинства, Разумков не видит причин для раскола в самой фракции. И это несмотря на создание депутатской группы "Демократической платформы", нардепы которой выступили против консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

      "Представители этой так называемой платформы четко обозначили, что не являются противниками фракции или президента. У них есть свое видение тех или иных процессов. А любые спорные моменты нужно обсуждать, убеждать, доказывать свою правоту. Рано или поздно консенсус будет найден. Крайне редко, наверное, в 5% случаев, не удается договориться с человеком. А так, практически всегда можно найти общий язык. Единственное, чтобы эти договоренности не переходили твои ценностные рамки, не нарушали моральные принципы. Ну, и находиться в рамках действия Уголовного кодекса", – отметил Разумков.

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      На вопрос о том, не начали ли депутаты чувствовать свой больший политический вес, по сравнению с их первыми днями в парламенте, Разумков ответил: "Я думаю, что депутаты стали более взвешенно относиться к каким-то моментам, просчитывают последствия. Но я бы не говорил, что раньше они голосовали безоглядно".

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков Новости Украины Новости политики
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