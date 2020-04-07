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      Чому монобільшість "Слуги народу" не може зібрати голосів: пояснення Разумкова

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      Дмитро Разумков / Українська правда

      Фракція "Слуга народу" має у парламенті 254 народних депутатів. Цього достатньо, щоб приймати більшість рішень. Однак не завжди нардепи від "СН" голосують синхронно. І тоді для прийняття рішень доводиться домовлятися з іншими фракціями та депутатами у парламенті.

      Так, голосів депутатів "Слуги народу" не вистарчало під час розгляду двох важливих законопроєктів – про ринок землі та 2571-д, який отримав назву "антиколомойського". При цьому в "Слузі народу" за земельний законопроєкт віддали свої голоси лише 206 депутатів. Прийняти його вдалося завдяки голосам "Європейської Солідарності" (23 голоси), "Голосу" (13 голосів), "Довіри" (12 голосів) та позафракційним депутатам (5 голосів).

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      Про те, чому так сталося, і чи є монобільшість у Верховній Раді, спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив в інтерв'ю LB.ua.

      "Те, що у фракції "Слуга народу" не було 226 голосів, пов'язане, в тому числі, з карантином. При цьому ми розуміли розклад сил в залі і які політичні сили будуть чи ні підтримувати ці законопроєкти", – переконаний Дмитро Разумков.

      "У монобільшості завжди були дискусії. Не можна сказати, що всі рішення приймалися просто. Ні", – додав спікер.


      Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

      Попри такі проблем з голосування депутатів монобільшості, Разумков не бачить причин для розколу у самій фракції. І це попри створення депутатської групи "Демократичної платформи", нардепи якої виступили проти консультативної ради в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.

      "Представники цієї так званої платформи чітко позначили, що не є противниками фракції або президента. У них є своє бачення тих чи інших процесів. А будь-які спірні моменти потрібно обговорювати, переконувати, доводити свою правоту. Рано чи пізно консенсус буде знайдений. Вкрай рідко, напевно, в 5% випадків, не вдається домовитися з людиною. А так, практично завжди можна знайти спільну мову. Єдине, щоб ці домовленості не переходили твої ціннісні рамки, не порушували моральні принципи. Ну, і перебувати в рамках дії Кримінального кодексу", – зазначив Разумков.

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      На питання про те, чи депутати не почали відчувати свою більшу політичну вагу, в порівняні з їх першими днями у парламенті, Разумков відповів: "Я думаю, що депутати стали більш виважено ставитися до якихось моментів, прораховують наслідки. Але я б не говорив, що раніше вони голосували безоглядно".

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков Новини України Новини політики
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