Розколу і розвалу немає, – Корнієнко про ситуацію в "Слузі народу"

У президентській фракції "Слуга народу" немає розколу, однак є дискусії щодо важливих законопроєктів. Окрім того, керівникам зараз стало важче підтримувати дисципліну між депутатами, у порівнянні з першими місяцями їх роботи в парламенті.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Розкол і розвал – це ж якісь закінчені дії, юридично зафіксовані: хто виходить, когось виключають, цілі групи виходять і так далі. Поки такого немає. Поки є дискусії щодо важливих законів, в яких у різних депутатів є різні думки,

– наголосив лідер "СН".

Він нагадав, що ще у листопаді – грудні минулого року говорив про складність підтримки дисципліни у "Слузі народу", однак зараз це стало помітніше.

"Зараз це особливо помітно, тому що ми увійшли в фазу реального парламентаризму. Він полягає в тому, що кожне рішення треба проговорити і знайти модель, при якій рішення буде прийнятним, в першу чергу і в рамках нашої фракції. Тобто, якщо у нас знову буде нестача людей, як на останньому засіданні, нам потрібно буде дуже сильно мобілізувати своїх депутатів, а це робиться тільки шляхом переговорів", – сказав Корнієнко.

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Як приклад він розповів, що члени комітету освіти не голосували за бюджет і це була їхня політична позиція. Ці депутати переконані, що інтереси галузі освіти були врізані сильніше, ніж могли б у порівнянні з іншими галузями. І такі ситуації виникають з членами різних комітетів.

"Приклад бюджету взагалі показовий. Так, мажоритарники намагаються залишити дотації на соцекономрозвиток, комітети – кожен свою сферу, наприклад йде активна дискусія щодо зарплат суддів, по великим інфраструктурним проєктам. Таким чином, коригування по бюджету точно будуть. А це дасть змогу досягти консенсусу у фракції і результативного голосування на табло", – пояснив Корнієнко.

Також він додав, що зі "Слуги народу" не планують виключати тих депутатів, які часто з принципових питань голосують врозріз з фракцією.