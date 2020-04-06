Раскола и развала нет, – Корниенко о ситуации в "Слуге народа"

В президентской фракции "Слуга народа" нет раскола, однако есть дискуссии относительно важных законопроектов. Кроме того, руководителям сейчас стало труднее поддерживать дисциплину среди депутатов по сравнению с первыми месяцами их работы в парламенте.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина".

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Раскол и развал – это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто-то выходит, кого-то исключают, целые группы выходят и так далее. Пока такого нет. Пока есть дискуссии относительно важных законов, насчет которых у разных депутатов разные мнения,

– подчеркнул лидер "СН".

Он напомнил, что еще в ноябре – декабре прошлого года говорил о сложности поддержания дисциплины в "Слуге народа", однако сейчас это стало заметнее.

"Сейчас это особенно заметно, потому что мы вошли в фазу реального парламентаризма. Он заключается в том, что каждое решение надо проговорить и найти модель, при которой решение будет приемлемым в первую очередь и в рамках нашей фракции. То есть, если у нас опять будет нехватка людей, как на последнем заседании, нам нужно будет очень сильно мобилизовать своих депутатов, а это делается только путем переговоров", – сказал Корниенко.

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В качестве примера он привел, что члены комитета образования не голосовали за бюджет и это была их политическая позиция. Эти депутаты убеждены, что интересы отрасли образования были урезаны сильнее, чем могли бы в сравнении с другими отраслями. И такие ситуации возникают с членами разных комитетов.

Также он добавил, что "Слуги народа" не планируют исключать тех депутатов, которые часто по принципиальным вопросам голосуют вразрез с фракцией.

Почему заговорили о расколе в "Слуге народа"

Все из-за скандала между депутатом "Слуги народа" Гео Леросом и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.