Раскола и развала нет, – Корниенко о ситуации в "Слуге народа"
В президентской фракции "Слуга народа" нет раскола, однако есть дискуссии относительно важных законопроектов. Кроме того, руководителям сейчас стало труднее поддерживать дисциплину среди депутатов по сравнению с первыми месяцами их работы в парламенте.
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина".
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Раскол и развал – это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто-то выходит, кого-то исключают, целые группы выходят и так далее. Пока такого нет. Пока есть дискуссии относительно важных законов, насчет которых у разных депутатов разные мнения,
– подчеркнул лидер "СН".
Он напомнил, что еще в ноябре – декабре прошлого года говорил о сложности поддержания дисциплины в "Слуге народа", однако сейчас это стало заметнее.
"Сейчас это особенно заметно, потому что мы вошли в фазу реального парламентаризма. Он заключается в том, что каждое решение надо проговорить и найти модель, при которой решение будет приемлемым в первую очередь и в рамках нашей фракции. То есть, если у нас опять будет нехватка людей, как на последнем заседании, нам нужно будет очень сильно мобилизовать своих депутатов, а это делается только путем переговоров", – сказал Корниенко.
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В качестве примера он привел, что члены комитета образования не голосовали за бюджет и это была их политическая позиция. Эти депутаты убеждены, что интересы отрасли образования были урезаны сильнее, чем могли бы в сравнении с другими отраслями. И такие ситуации возникают с членами разных комитетов.
Также он добавил, что "Слуги народа" не планируют исключать тех депутатов, которые часто по принципиальным вопросам голосуют вразрез с фракцией.
Почему заговорили о расколе в "Слуге народа"
Все из-за скандала между депутатом "Слуги народа" Гео Леросом и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.
- 29 марта Гео Лерос в фейсбуке опубликовал видео, на которых брат Андрея Ермака – Денис проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
- Ермака этот слив Лероса изрядно возмутил и он подал заявления в СБУ и ГБР. Правоохранители открыли ряд уголовных производств против Гео Лероса. И только одно производство касается именно содержания обнародованных видео – это дело возбудила САП.
- Впоследствии сам Денис Ермак признал, что на обнародованных видео именно он. Однако брат главы АП отметил, что не является государственным чиновником и имеет ОО "Украинское Бюро Национального Развития", которое занимается разробками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой. Именно в контексте работы организации, он и проводил переговоры с разными людьми, зафиксированных на скандальных записях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал на четвертый день: мол, вся эта многомесячная торговля должностями, зафиксирована на многочасовых пленках, не имеет ничего общего с реальной жизнью: ни один из тех, кто говорил с братом руководителя ОП о трудоустройстве, трудоустроен так и не был.
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