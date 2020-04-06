12:25
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Раскола и развала нет, – Корниенко о ситуации в "Слуге народа"

      - Читати новину українською
      Корниенко рассказал о дисциплине в "Слуге народа" / Фото 24 канала

      В президентской фракции "Слуга народа" нет раскола, однако есть дискуссии относительно важных законопроектов. Кроме того, руководителям сейчас стало труднее поддерживать дисциплину среди депутатов по сравнению с первыми месяцами их работы в парламенте.

      Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина".

      Важно Скандал с Ермаком и раскол "Слуги народа": Зеленскому пора определиться, с кем он

      Раскол и развал – это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто-то выходит, кого-то исключают, целые группы выходят и так далее. Пока такого нет. Пока есть дискуссии относительно важных законов, насчет которых у разных депутатов разные мнения,
      – подчеркнул лидер "СН".

      Он напомнил, что еще в ноябре – декабре прошлого года говорил о сложности поддержания дисциплины в "Слуге народа", однако сейчас это стало заметнее.

      "Сейчас это особенно заметно, потому что мы вошли в фазу реального парламентаризма. Он заключается в том, что каждое решение надо проговорить и найти модель, при которой решение будет приемлемым в первую очередь и в рамках нашей фракции. То есть, если у нас опять будет нехватка людей, как на последнем заседании, нам нужно будет очень сильно мобилизовать своих депутатов, а это делается только путем переговоров", – сказал Корниенко.

      К теме Мы и дальше считаем себя сильной фракцией: нардеп от "Слуги народа" прокомментировал слухи о расколе

      В качестве примера он привел, что члены комитета образования не голосовали за бюджет и это была их политическая позиция. Эти депутаты убеждены, что интересы отрасли образования были урезаны сильнее, чем могли бы в сравнении с другими отраслями. И такие ситуации возникают с членами разных комитетов.

      Также он добавил, что "Слуги народа" не планируют исключать тех депутатов, которые часто по принципиальным вопросам голосуют вразрез с фракцией.

      Почему заговорили о расколе в "Слуге народа"

      Все из-за скандала между депутатом "Слуги народа" Гео Леросом и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

      • 29 марта Гео Лерос в фейсбуке опубликовал видео, на которых брат Андрея Ермака – Денис проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
      • Ермака этот слив Лероса изрядно возмутил и он подал заявления в СБУ и ГБР. Правоохранители открыли ряд уголовных производств против Гео Лероса. И только одно производство касается именно содержания обнародованных видео – это дело возбудила САП.
      • Впоследствии сам Денис Ермак признал, что на обнародованных видео именно он. Однако брат главы АП отметил, что не является государственным чиновником и имеет ОО "Украинское Бюро Национального Развития", которое занимается разробками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой. Именно в контексте работы организации, он и проводил переговоры с разными людьми, зафиксированных на скандальных записях.
      • Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал на четвертый день: мол, вся эта многомесячная торговля должностями, зафиксирована на многочасовых пленках, не имеет ничего общего с реальной жизнью: ни один из тех, кто говорил с братом руководителя ОП о трудоустройстве, трудоустроен так и не был.
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Слуга народа Александр Корниенко Бюджет Новости политики Законодательство Верховная Рада
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
      Новини України 22943
      сегодня , 11:27 Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии
      Новини України 5717
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 5 апреля: первые жертвы во Львове и Чернигове, спад эпидемии в Австрии
      Новини України 35427
      сегодня , 09:23 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
      Новини України 17598
      сегодня , 08:57 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 8906
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 217128
      сегодня , 06:41 Карантин в Украине усилили: что нового
      Новини України 31629
      сегодня , 12:05 Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы
      Традиції 32819
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      3 апреля , 14:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:00 Украинский президент коронавируса, или Эпидемия все спишет
      Михайло Дубинянський
      Залиште відгук