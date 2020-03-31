Мы считаем себя сильной фракцией: нардеп от "Слуги народа" прокомментировал слухи о расколе

31 марта состоялось заседание Верховной Рады, во время которого народные избранники приняли ряд важных законопроектов, в частности об открытии рынка земли и так называемого "антиколомойского". Однако последний законопроект поддержали лишь 198 "слуг народа", то есть 80% от фракции. Поэтому это стало поводом к увеличению слухов о вероятном расколе внутри монобольшинства.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук сообщил, что сейчас ситуация непростая, в связи с тем, что многие из членов фракции не приехали из-за того, что чувствуют себя не слишком здоровыми. А для тех, кто сознательно не пришел, будут делаться определенные кадровые выводы. Об этом он рассказал в эфире программы "Политбюро" на 24 канале.

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Народный депутат рассказал, что депутаты от "Слуги народа" и дальше считают себя сильной фракцией. Он также отметил, что не раз в монобольшинстве было совпадение позиции с "Европейской солидарностью", "Родиной" и другими фракциями. До этого в зале собиралось много раз 300+ голосов, особенно, по антикоронавирусным законопроектам, которые были приняты на предыдущих двух внеочередных сессиях.

На этот раз это голосование присоединило "ЕС" только потому, что они захотели присоединиться к этому вопросу. Для них стало понятно, что это также важно для Украины. Даже если вычесть их голоса, у нас было 236 голосов без фракции "Европейская солидарность". То, что они решили присоединиться, это их сознательный выбор,

– пояснил нардеп.

Он добавил, что в будущем будет видно, возникнет ли необходимость объединяться еще с кем-то для других законопроектов. По его мнению, каждый депутат имеет право на свое волеизъявление. Также и "слуги народа" не всегда поддерживают все законопроекты от своей фракции или от Кабинета Министров.

По его словам, это нормальный процесс в любом голосовании выяснять, какие настроения, есть ли смысл начинать ставить на голосование тот или иной проект, чтобы не было выстрелов "в холостую". В частности, и за министров, как это произошло с предыдущими.

Поэтому, в частности, при министре энергетики, когда очевидным стало то, что нет достаточного понимания этой кандидатуры, было принято решение об отложении этого голосования. Чтобы не было выстрелов "в холостую", как это было с первым голосованием по другим министрам,

– рассказал Юрий Камельчук.

Он также отметил, что не все депутаты сознательно подходят к анализу тех или иных кандидатур, им нужно больше времени.

Про "антиколомойский" законопроект

Что касается законопроекта о банковской деятельности, нардеп не согласен со своим однопартийцем Александром Дубинским, что это рейдерский закон, чтобы не давать банкам работать.

Он пояснил: речь идет о том, что те банки, которые были закрыты в связи с их незаконной деятельностью, а также о том, что они создавали финансовые пузыри, для этого существуют эти изменения в законе. Кроме этого, все изменения сократили с 70 до 17 страниц. В разработке закона участвовал министр юстиции Денис Малюська.



Денис Малюська / Фото glavcom

Он добавил, что пока ясно только одно: владельцы тех банков не смогут получить какие-то компенсации за и так неправильное ведение деятельности банков. То есть, где они только собирали деньги и не собирались возвращать вкладчикам.

Что известно про "антиколомойский" законопроект?Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.



Закон предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.