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      Зеленскому все сложнее удержать свою фракцию, – политолог

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      В Верховной Раде уже нет той моносилы, которая по сигналу голосовала за все законодательные инициативы. Есть определенные группы влияния, которые между собой конфликтуют. Это – тревожный звонок для президента.

      Владимиру Зеленскому все сложнее становится удержать и контролировать свою фракцию. Ему приходится привлекать, или вступать в коалицию с оппозиционными, даже для него, силами. Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал политолог Борис Тизенгаузен.

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      Он пояснил, что во время заседания в Верховной Раде, которое состоялось 30 марта, ситуативно общие взгляды на рынок земли были у "Европейской солидарности", "Голоса" и у части "Слуг народа". Когда эти взгляды не будут совпадать, тогда неизвестно, где Зеленский будет брать голоса.

      По словам политолога, это вопрос к тому, кто руководит фракцией, кто занимается, как минимум, базовой дисциплиной и формированием этой политической силы. Ведь еще несколько месяцев, и будет неоткуда брать голоса.

      Справка. 30 марта Верховная Рада Украины собралась сразу на 3 внеочередные заседания. Во время последнего в зале присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский.

      Борис Тизенгаузен выразил опасения, что со временем эта система приезда президента в Раду уже не будет работать. По его словам, на этот раз с 2 попытки ему удалось собрать голоса для того, чтобы выбрать новых министров. Впрочем, в следующий раз ему и со второй попытки это не удастся.

      Политолог отметил, если Зеленский не приедет, и не соберут голоса, то это будет серьезный удар и по авторитету президента.

      Потому что и люди, и его политические оппоненты скажут, что он не умеет управлять собственным политсилой, они его не слушают и не боятся. Тогда у президента появится возможность вернуться к той риторике, которая была в начале каденции. Он тогда говорил, что этих (депутатов – 24 канал) нужно распускать, они от рук отбились. Он вернется к этой риторике, и вполне возможно, что инициирует досрочные парламентские выборы,
      – отметил Борис Тизенгаузен.

      По мнению политолога, роспуск парламента – это реальный сценарий. Если парламент не будет выполнять свою функцию, если нужно будет "палками загонять под купол" и уговаривать каждого в отдельности. Ведь депутаты пришли под личным брендом президента, они давали ему определенные обещания.

      Борис Тизенгаузен отметил, что сейчас нардепы играют в условно самостоятельные группы, которые с этим не согласны. Да, у них есть причина. С ними мало что обсуждают, на фракции нечасто выносят острые вопросы, обычно не хотят с ними это согласовывать.

      У президента и председателя Офиса Президента позиция – нужно загнать их в "стойло", они должны голосовать должным образом, а у депутатов – мы здесь самостоятельные, сами это заслужили, поэтому будем теперь играть в свои игры. Поэтому нужна партийная дисциплина,
      – рассказал политолог.

      Он также отметил, что изначально был неправильно взят курс на "отчуждение инакомыслящих". Потому что сейчас те, кто не соглашались с политикой партии, наносят наиболее серьезных проблем фракции "Слуга народа". В частности, Антон Поляков, заблокировал закон об открытии рынка земли.


      Антон Поляков / Фото dsnews

      Что известно об исключении Полякова из фракции "Слуги народа"Нардепа исключили из фракции на специальном заседании 15 ноября. Кроме него, места в парламентской фракции лишили его коллегу – Анну Скороход. Официально в "Слуге народа" объяснили: во фракции нет смысла находиться тем, кто не поддерживает ни одного ее решения.

      Кроме того, Антон Поляков подписал инициированный Александром Дубинским проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапки. 15 ноября Поляков пришел в парламент в футболке с надписью "Сними шапку" и с портретом Рябошапки.

      По словам политолога, нужно было не называть этих людей "прокаженными", не выгонять публично, а с каждым говорить, слушать их. Сейчас люди, которые управляют фракцией, не умеют сделать эту партийную дисциплину. Есть 2 модели, как это сделать:

      1. Тоталитарная. Палкой, кнутом и пряником загнать их, напугать, записать через силовиков разные моменты, затем влиять на них через это. Такая модель страха работает только в течение короткого периода, а затем дает сбой.
      2. Модель секты, когда все построено на любви. То есть, есть верховный жрец, в лице Зеленского, которого все любят. Эта модель является более удачной. Но никто изначально ни строил партию, не было никаких ценностей.

      Что известно о внеочередном заседании Верховной Рады:

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Слуга народа Верховная Рада
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