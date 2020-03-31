Зеленському все складніше втримати свою фракцію, – політолог

У Верховній Раді вже немає тієї моносили, яка за сигналом голосувала за всі законодавчі ініціативи. Є певні групи впливу, які між собою конфліктують. Це – тривожний дзвінок для президента.

Володимиру Зеленському все складніше стає втримати і контролювати свою фракцію. Йому доводиться залучати, або вступати в коаліцію з опозиційними, навіть для нього, силами. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Борис Тизенгаузен.

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Він пояснив, що під час засідання у Верховній Раді, яке відбулося 30 березня, ситуативно спільні погляди на ринок землі були в "Європейської солідарності", "Голосу" і в частини "Слуг народу". Коли ці погляди не будуть збігатися, тоді невідомо, де Зеленський буде брати голоси.

За словами політолога, це питання до того, хто керує фракцією, хто займається, як мінімум, базовою дисципліною і формуванням цієї політичної сили. Адже ще кілька місяців, і не буде звідки брати голоси.

Довідка. 30 березня Верховна Рада України зібралася одразу на 3 позачергові засідання. Під час останнього у залі був присутнім Президент України Володимир Зеленський.

Борис Тизенгаузен висловив побоювання, що згодом ця система приїзду президента в Раду вже не буде працювати. За його словами, цього разу з 2 спроби йому вдалося зібрати голоси для того, щоб обрати нових міністрів. Втім, наступного разу йому і з другої спроби це не вдасться.

Політолог наголосив, якщо Зеленський не приїде, і не зберуть голоси, то це буде серйозний удар і по авторитету президента.

Тому що і люди, і його політичні опоненти скажуть, що він не вміє керувати власною політсилою, вони його не слухають і не бояться. Тоді в президента з’явиться можливість повернутися до тої риторики, яка була на початку каденції. Він тоді говорив, що цих (депутатів, – 24 канал) потрібно розпускати, вони від рук відбилися. Він повернеться до цієї риторики, і цілком можливо, що ініціює дострокові парламентські вибори,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

На думку політолога, розпуск парламенту – це реальний сценарій. Якщо парламент не буде виконувати свою функцію, якщо потрібно буде "палками заганяти під купол" і вмовляти кожного окремо. Адже депутати прийшли під особистим брендом президента, вони давали йому певні обіцянки.

Борис Тизенгаузен відзначив, що зараз нардепи грають в умовно самостійні групи, які з цим не погоджуються. Так, у них є причина. З ними мало що обговорюють, на фракції нечасто виносять гострі питання, зазвичай не хочуть з ними це узгоджувати.

У президента і голови Офісу Президента позиція – потрібно загнати їх в "стійло", вони мають голосувати належним чином, а в депутатів – ми тут самостійні, самі це заслужили, тому будемо тепер грати у свої ігри. Тому потрібна партійна дисципліна,

– розповів політолог.

Він також зазначив, що початково був неправильно взятий курс на "відчуження інакомислячих". Тому що зараз ті, хто не погоджувалися з політикою партії, завдають найбільш серйозних проблем фракції "Слуга народу". Зокрема, Антон Поляков, який заблокував закон про відкриття ринку землі.



Антон Поляков / Фото dsnews

Що відомо про виключення Полякова з фракції "Слуги народу"

Нардепа виключили з фракції на спеціальному засіданні 15 листопада. Крім нього, місця у парламентській фракції позбавили його колегу – Ганну Скороход. Офіційно у "Слузі народу" пояснили: у фракції нема сенсу перебувати тим, хто не підтримує жодного її рішення.



Крім того, Антон Поляков підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці. 15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом "Зніми шапку" і з портретом Рябошапки.

За словами політолога, потрібно було не називати цих людей "прокаженими", не виганяти привселюдно, а з кожним говорити, слухати їх. Зараз люди, які керують фракцією, не вміють зробити цю партійну дисципліну. Є 2 моделі, як можна це зробити:

Тоталітарна. Палкою, батогом і пряником загнати їх, налякати, записати через силовиків різні моменти, потім впливати на них через це. Така модель страху працює лише протягом короткого періоду, а потім дає збій. Модель секти, коли все побудовано на любові. Тобто, є верховний жрець, в особі Зеленського, якого всі люблять. Ця модель є більш вдалою. Але ж ніхто початково не будував партію, не було ніяких цінностей.

Що відомо про позачергове засідання Верховної Ради: