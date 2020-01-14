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      Почему нардепам не стоит повышать зарплату: мнение эксперта

      Актуальное интервью 12 Читати новину українською

      О том, целесообразно ли повышать заработную плату народным депутатам, – в эфире 24 канала рассказала политический консультант Екатерина Одарченко.

      Эффективность = деньги

      По мнению эксперта, повышать заработную плату сейчас не целесообразно. Ведь когда повышается заработная плата, повышается и запрос на показатели эффективности.

      К теме: Разумков прокомментировал заявления о "бешеные премии" в Кабмине и повышенные зарплаты нардепов

      "Если говорить о работе нардепов, мы могли видеть в отчете комитета избирателей 2019 года: там четко показано, что некоторые комитеты через Раду провели по 2 законопроекта", – подчеркнула Одарченко, добавив, что это не соответствует заявленному "турборежиму".

      Корреляция между уровнем зарплаты и взятками

      По мнению ведущей 24 канала Дарьи Кудимовой, если политик или чиновник готов брать взятки, то будет работать это не зависимо от того, какой является зарплата. Политическая консультантка Одарченко не стала спорить с таким утверждением и добавила, что в ЕС и США зарплаты также не являются большими.

      Зарплаты в ЕС и США

      "В ЕС, в Америке тоже низкая зарплата", – заверила Одарченко. Она подчеркнула, если посмотреть на зарплату в Германии профессионального менеджера и депутата Бундестага, то второй получает меньше.

      Но люди сознательно идут на этот шаг, чтобы выполнить свою государственную миссию, или поработать каденцию и уйти или в лоббирование (в них есть такое право), или в ассоциации аграриев, и зарабатывать уже вдесятки тысяч больше,
      – подчеркнула Одарченко.

      Также она добавила, что иногда они имеют соответствующую финансовую подушку из предыдущего заработка и могут позволить себе четыре года поработать на небольшую зарплату. "Чтобы вы понимали, сотрудник Аппарата Европарламента зарабатывает до двух тысяч евро, на что жить в Брюсселе очень сложно", – подытожила консультант.

       Интересно: Зарплата депутатов: кто и сколько получил за октябрь 2019 года

      скільки українці витратили на роботу ради інфографіка 24 канал
      Сколько украинцы потратили на работу Рады в 2019 году / Инфографика 24 канала

      Видео разговора с Екатериной Одарченко:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Зарплата Верховная Рада
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