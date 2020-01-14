Чому нардепам не варто підвищувати зарплату: думка експерта

Про те, чи доцільно підвищувати заробітню плату народним депутатам, – в ефірі 24 каналу розповіла політична консультантка Катерина Одарченко.

Ефективність = гроші

На думку експертки, підвищувати заробітню плату зараз не є доцільним. Адже коли підвищується заробітня плата, підвищується і запит на показники ефективності.

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"Якщо говорити про роботу нардепів, ми могли бачити в звіті комітету виборців 2019 року: там чітко показано, що деякі комітети через Раду провели аж по 2 законопроєкти", – наголосила Одарченко, додавши, що це не відповідає заявленому "турборежиму".

Кореляція між рівнем зарплати і хабарями

На думку ведучої 24 каналу Дарії Кудімової, якщо політик або чиновник готовий брати хабарі, то роботиме це не залежно від того, якою є зарплата. Політична консультантка Одарченко не стала сперечатися з таким твердженням і додала, що в ЄС та США зарплати також не є великими.

Зарплати в ЄС та США

"В ЄС, в Америці теж низька зарплата", – запевнила Одарченко. Вона наголосила, якщо подивитися на зарплату в Німеччині фахового менеджера і депутата Бундестагу, то другий отримує менше.

Але люди свідомо йдуть на цей крок, щоб або виконати свою державницьку місію, або попрацювати каденцію і піти чи в лобіювання (в них є таке право), або в асоціацію аграріїв – і заробляти вже вдесятки тисяч більше,

– підкреслила Одарченко.

Також вона додала, що інколи вони мають відповідну фінансову подушку з попереднього заробітку і можуть довзолити собі чотири роки попрацювати на невелику зарплату. "Щоб ви розуміли, працівник Апарату Європарламенту заробляє до двох тисяч євро, на що жити в Брюсселі дуже складно", – підсумувала консультантка.

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Скільки українці витратили на роботу Ради у 2019 році / Інфографіка 24 каналу

Відео розмови з Катериною Одарченко: