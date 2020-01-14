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      Чому нардепам не варто підвищувати зарплату: думка експерта

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      Актуальне інтерв'ю з Катериною Одарченко / 24 канал

      Про те, чи доцільно підвищувати заробітню плату народним депутатам, – в ефірі 24 каналу розповіла політична консультантка Катерина Одарченко.

      Ефективність = гроші

      На думку експертки, підвищувати заробітню плату зараз не є доцільним. Адже коли підвищується заробітня плата, підвищується і запит на показники ефективності.

      До теми: Разумков прокоментував заяви про "шалені премії" в Кабміні та підвищені зарплати нардепів

      "Якщо говорити про роботу нардепів, ми могли бачити в звіті комітету виборців 2019 року: там чітко показано, що деякі комітети через Раду провели аж по 2 законопроєкти", – наголосила Одарченко, додавши, що це не відповідає заявленому "турборежиму".

      Кореляція між рівнем зарплати і хабарями

      На думку ведучої 24 каналу Дарії Кудімової, якщо політик або чиновник готовий брати хабарі, то роботиме це не залежно від того, якою є зарплата. Політична консультантка Одарченко не стала сперечатися з таким твердженням і додала, що в ЄС та США зарплати також не є великими.

      Зарплати в ЄС та США

      "В ЄС, в Америці теж низька зарплата", – запевнила Одарченко. Вона наголосила, якщо подивитися на зарплату в Німеччині фахового менеджера і депутата Бундестагу, то другий отримує менше.

      Але люди свідомо йдуть на цей крок, щоб або виконати свою державницьку місію, або попрацювати каденцію і піти чи в лобіювання (в них є таке право), або в асоціацію аграріїв – і заробляти вже вдесятки тисяч більше,
      – підкреслила Одарченко.

      Також вона додала, що інколи вони мають відповідну фінансову подушку з попереднього заробітку і можуть довзолити собі чотири роки попрацювати на невелику зарплату. "Щоб ви розуміли, працівник Апарату Європарламенту заробляє до двох тисяч євро, на що жити в Брюсселі дуже складно", – підсумувала консультантка.

      Цікаво: Зарплата депутатів: хто і скільки отримав за жовтень 2019 року

      скільки українці витратили на роботу ради інфографіка 24 канал
      Скільки українці витратили на роботу Ради у 2019 році / Інфографіка 24 каналу

      Відео розмови з Катериною Одарченко:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Верховна Рада Новини України Гроші Новини політики Зарплата
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