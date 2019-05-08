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      Почему не запрещают акции "Бессмертного полка"?

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      Политикам выгодна акция "Бессмертный полк" для повышения рейтингов?
      Политикам выгодна акция "Бессмертный полк" для повышения рейтингов? / 24 канал

      Запретить акцию "Бессмертного полка" на законных основаниях возможно. Хотя особого желания это делать у власти, очевидно, нет.

      Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

      Читайте также: "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию?

      По его словам, если у СБУ будут прямые доказательства того, что акцию "Бессмертного полка" финансируют из России и она несет угрозу национальной безопасности Украины, то это станет основанием для запрета.

      Правоохранительные органы должны иметь доказательства о финансировании акций "Бессмертного полка" Россией, установить фигурантов. Обратиться в суд с тем, что во время собрания возможны неправомерные действия. Тогда можно говорить о российском следе, расшатывании политической ситуации и подрыве суверенитета Украины. Соответственно, прекратить потенциально опасную для жизни граждан акцию,
      - отмечает Андрей Вигиринский.

      Эксперт подчеркивает: решение о запрете принимает суд. Без этого акция "Бессмертный полк" – одна из форм мирного тематического собрания. А голословные обвинения в наличии российского следа используют как давление на свободу высказывания. И это еще больше расшатывает ситуацию в Украине, приводит к постоянным провокациям.

      Как считает Андрей Вигиринский, искать доказательства против организаторов "Бессмертного полка" в Украине не очень хотят. Ведь политики из разных лагерей наращивают на этом свои рейтинги.

      Одни говорят, что запрет "Бессмертного полка" – нарушение прав человека. Другие рассказывают о российском следе, реваншизме и подрывной деятельности. Все работают со своим электоратом, играют на эмоциях,
      - убежден Вигиринский.

      Политолог добавляет: за действующего президента Порошенко преимущественно проголосовали на Западе Украины, где проживают патриотически настроенные граждане. Поэтому идет игра на месиджах: "Порошенко или Путин", "Прочь от Москвы!". Зачем кого-то искать и привлекать к ответственности? Если и без этого можно создать конфликт и потом его несколько недель публично обсуждать.

      Что такое "Бессмертный полк"?"
      "Бессмертный полк" – это российская общественная организация, первичная цель которой – проведение чествованиям участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств.

      В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена не на призыв помянуть и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной. Как сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, в Украине в этом году на акции в Киеве ожидается около 5 тысяч человек.

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики День Победы 9 мая Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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