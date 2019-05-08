Почему не запрещают акции "Бессмертного полка"?

Запретить акцию "Бессмертного полка" на законных основаниях возможно. Хотя особого желания это делать у власти, очевидно, нет.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По его словам, если у СБУ будут прямые доказательства того, что акцию "Бессмертного полка" финансируют из России и она несет угрозу национальной безопасности Украины, то это станет основанием для запрета.

Правоохранительные органы должны иметь доказательства о финансировании акций "Бессмертного полка" Россией, установить фигурантов. Обратиться в суд с тем, что во время собрания возможны неправомерные действия. Тогда можно говорить о российском следе, расшатывании политической ситуации и подрыве суверенитета Украины. Соответственно, прекратить потенциально опасную для жизни граждан акцию,

- отмечает Андрей Вигиринский.

Эксперт подчеркивает: решение о запрете принимает суд. Без этого акция "Бессмертный полк" – одна из форм мирного тематического собрания. А голословные обвинения в наличии российского следа используют как давление на свободу высказывания. И это еще больше расшатывает ситуацию в Украине, приводит к постоянным провокациям.

Как считает Андрей Вигиринский, искать доказательства против организаторов "Бессмертного полка" в Украине не очень хотят. Ведь политики из разных лагерей наращивают на этом свои рейтинги.

Одни говорят, что запрет "Бессмертного полка" – нарушение прав человека. Другие рассказывают о российском следе, реваншизме и подрывной деятельности. Все работают со своим электоратом, играют на эмоциях,

- убежден Вигиринский.

Политолог добавляет: за действующего президента Порошенко преимущественно проголосовали на Западе Украины, где проживают патриотически настроенные граждане. Поэтому идет игра на месиджах: "Порошенко или Путин", "Прочь от Москвы!". Зачем кого-то искать и привлекать к ответственности? Если и без этого можно создать конфликт и потом его несколько недель публично обсуждать.

Что такое "Бессмертный полк"?"

"Бессмертный полк" – это российская общественная организация, первичная цель которой – проведение чествованиям участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств.



В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена не на призыв помянуть и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной. Как сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, в Украине в этом году на акции в Киеве ожидается около 5 тысяч человек.

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