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      Чому не забороняють акції "Безсмертного полку"?

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      Політикам вигідна акція "Безсмертний полк" для підвищення рейтингів?
      Політикам вигідна акція "Безсмертний полк" для підвищення рейтингів? / 24 канал

      Заборонити акцію "Безсмертного полку" на законних підставах можливо. Хоча особливого бажання це робити у влади, вочевидь, немає.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: "Безсмертний полк" в Україні: як локалізувати небезпечну для держави акцію?

      За його словами, якщо в СБУ будуть прямі докази того, що акцію "Безсмертного полку" фінансують з Росії і вона несе загрозу національній безпеці Україні, то це стане підставою для заборони.

      Правоохоронні органи повинні мати докази про фінансування акцій "Безсмертного полку" Росією, встановити фігурантів. Звернутися до суду з тим, що під час зібрання можливі неправомірні дії. Тоді можна казати про російський слід, розхитування політичної ситуації і підрив суверенітету України. Відповідно, припинити потенційно небезпечну для життя громадян акцію,
      – наголошує Андрій Вігірінський.

      Експерт підкреслює: рішення про заборону приймає суд. Без цього акція "Безсмертний полк" – одна із форм мирного тематичного зібрання. А голослівні звинувачення в наявності російського сліду використають як тиск на свободу висловлювання. І це ще більше розхитує ситуацію в Україні, призводить до постійних провокацій.

      Як вважає Андрій Вігірінський, шукати докази проти організаторів "Безсмертного полку" в Україні не дуже хочуть. Адже політики з різних таборів нарощують на цьому свої рейтинги.

      Одні кажуть, що заборона "Безсмертного полку" – порушення прав людини. Інші розповідають про російський слід, реваншизм і підривну діяльність. Всі працюють зі своїм електоратом, грають на емоціях,
      – переконаний Вігірінський.

      Політолог додає: за діючого президента Порошенка переважно проголосували на Заході України, де проживають патріотично налаштовані громадяни. Тому йде гра на месиджах: "Порошенко або Путін", "Геть від Москви!" Навіщо когось шукати і притягувати до відповідальності? Якщо й без цього можна створити конфлікт і потім його кілька тижнів публічно обговорювати.

      Що таке "Безсмертний полк"?"Безсмертний полк" – це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав.

      Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній. Як повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко, в Україні в цьому році на акції в Києві очікується близько 5 тисяч осіб.

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики 9 травня День Перемоги Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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