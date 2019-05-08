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      "Безсмертний полк" в Україні: як локалізувати небезпечну для держави акцію

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      9 травня в Україні знову пройде проросійська акція "Безсмертного полку"
      9 травня в Україні знову пройде проросійська акція "Безсмертного полку" / 24 канал

      День пам’яті і примирення та День Перемоги в Україні не обходяться без сутичок. Окремим подразником стають ходи так званого "Безсмертного полку", що мають відверто проросійський характер. Про мету його організаторів і як локалізувати подібні акції – в матеріалі 24 каналу.

      Кремлівська агітка

      Організацію "Безсмертний полк" було зареєстровано журналістами в Томську в 2011 році. Акцію "Безсмертний полк" ініціювали у 2012 році журналісти російського каналу "ТВ-2" – громадяни 9 травня виходять на вулиці міст з портретами родичів, які воювали.

      Читайте також: Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"

      В Кремлі швидко зрозуміли, що це – потужний пропагандистський інструмент. Такі ходи Росія за рахунок держбюджету почала проводити в країнах колишнього СРСР і по всьому світу. Зокрема, в США і Європі. Обов’язкові атрибути: радянська символіка, георгіївські стрічки і портрети Сталіна. Учасники одягнуті у військову форму, включаючи дітей, або в піонерських галстуках. Через це їх називають "ряженими", оскільки справжніх ветеранів там немає.

      9 травня Безсмертний полк
      В Росії до акції активно залучають дітей 

      Цього року акція "Безсмертний полк" в європейських країнах супроводжувалася сутичками. 5 травня в Лісабоні (Португалія) її учасники, серед яких були і представники так званих "ДНР" і "ЛНР", напали на українців, які тримали плакати з написом "Сталін – убивця". Вони побили автівки українців, а також завдали тілесних ушкоджень бейсбольною битою нашим співвітчизникам.

      Читайте також: День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний

      Українців побили на акції "Безсмертного полку" в Португалії

      За словами політолога Артема Бронжукова, Росія використовує Другу світову війну для консолідації росіян як всередині держави, так і за її межами. Культ перемоги, створений ще при СРСР, активно експлуатується Кремлем.

      Політичний експерт Валерій Димов додає – "Безсмертний полк" став засобом не для дрібних провокацій, а інформаційним фронтом гібридної війни Росії проти України. І він з року в рік наростає. Як повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко, в Україні в цьому році на акції в Києві очікується близько 5 тисяч осіб.

      Чи можна заборонити акцію "Безсмертного полку"?

      На переконання фахівців, щоб локалізувати подібні проросійські акції, треба включити фінансові, адміністративні і кримінальні важелі, однак все робити на законних підставах. Зокрема, зазначає політолог Валерій Димов, якщо учасники акції несуть портрети Сталіна, радянську символіку або на них георгіївські стрічки, то треба складати протоколи і притягати їх до відповідальності – згідно із законом про декомунізацію.

      Правоохоронці, наголошує Димов, не повинні дивитися скрізь пальці. Інакше це призведе до того, що цю акцію постійно використовуватимуть для провокацій.

      9 травня Безсмертний полк
      Учасники акцій використовують портрети Сталіна, що в Україні заборонено 

      За словами політичного експерта Андрія Вігірінського, заборонити акцію "Безсмертного полку" можна, якщо в СБУ будуть прямі докази того, що її фінансують з Росії і вона несе загрозу національній безпеці Україні.

      Правоохоронні органи повинні мати докази про фінансування акцій "Безсмертного полку" Росією, встановити фігурантів. Звернутися до суду з тим, що під час зібрання можливі неправомірні дії. Тоді можна казати про російський слід, розхитування політичної ситуації і підрив суверенітету України. Відповідно, припинити потенційно небезпечну для життя громадян акцію,
      – наголошує Андрій Вігірінський.

      Експерт підкреслює: рішення про заборону приймає суд. Без цього акція "Безсмертний полк" – одна із форм мирного тематичного зібрання. А голослівні звинувачення в наявності російського сліду використають як тиск на свободу висловлювання. І це ще більше розхитує ситуацію в Україні, призводить до постійних провокацій.

      До речі, в Білорусі і Казахстані в окремих містах акцію заборонили.

      Що робить українська влада?

      Як вважає Андрій Вігірінський, шукати докази проти організаторів "Безсмертного полку" в Україні не дуже хочуть. Адже політики з різних таборів нарощують на цьому свої рейтинги.

      Одні кажуть, що заборона "Безсмертного полку" – порушення прав людини. Інші розповідають про російський слід, реваншизм і підривну діяльність. Всі працюють зі своїм електоратом, грають не емоціях,
      – переконаний Вігірінський.

      Політолог додає: за діючого президента Порошенка переважно проголосували на Заході України, де проживають патріотично налаштовані громадяни. Тому йде гра на месиджах: "Порошенко або Путін", "Геть від Москви!". Навіщо когось шукати і притягувати до відповідальності, якщо й без цього можна створити конфлікт і потім його кілька тижнів публічно обговорювати.

      9 травня Безсмертний полк
      Розстрілювати в Росії вчать змалечку

      Координатор громадського проекту "LIKБЕЗ. Історичний фронт" Кирило Галушко зауважує: соціологічні опитування показують, що людей з ностальгією за СРСР стало більше – близько 30 %. І це – через вплив російської пропаганди. Здебільшого це вже літні люди, але ці настрої прищеплюються і середньому поколінню, яке не дуже пам’ятає ті часи, але їм створили цей образ.

      Валерій Димов підкреслює: влада України повинна проводити не реагуючу, а проактивну політику. Треба не дати Росії приватизувати велику перемогу і спекулювати на цьому.

      9 травня
      Перемога у Другій світовій війні – це перемога і України 

      "Україна в Другій світовій війні втратила кожного п’ятого. Треба нагадувати слова Путіна, який заявив, що росіяни перемогли б і без українців, про ОУН-УПА, які воювали проти гітлеризму і сталінізму. Він фактично плюнув в обличчя нашим ветеранам і тим, хто загинув", – наголошує Димов.

      Також, за його словами, не треба забувати про резолюцію ПАРЄ "Про злочини комунізму та потребу їх засудження" 2006 року, Празьку декларацію "Про європейську свідомість і тоталітаризм" 2008 року, резолюцію Європарламенту "Про європейську свідомість і тоталітаризм" 2009 року, де сказано, що пропаганда сталінізму повинна бути обмежена. Політолог додає: треба деокупувати інформпростір України. Інакше такі акції проходитимуть мало не щомісяця.

      Щороку мільйони українців виходять вшанувати пам’ять полеглих. Їм треба дати інші смисли. Всі знають Єгорова і Кантарію, які встановили прапор перемоги над Рейхстагом. Але дуже мало – про те, що їхнім підрозділом командував Олекса Берест – Герой України. Не треба конкурувати з росіянами. Це і наша перемога. Треба показувати, що в нас безсмертна армія тих, хто воював і воює за Україну,
      – підкреслив Валерій Димов.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі 9 травня День Перемоги Публікації Статті
      Джерело: 24 канал
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