"Безсмертний полк" в Україні: як локалізувати небезпечну для держави акцію

День пам’яті і примирення та День Перемоги в Україні не обходяться без сутичок. Окремим подразником стають ходи так званого "Безсмертного полку", що мають відверто проросійський характер. Про мету його організаторів і як локалізувати подібні акції – в матеріалі 24 каналу.

Кремлівська агітка

Організацію "Безсмертний полк" було зареєстровано журналістами в Томську в 2011 році. Акцію "Безсмертний полк" ініціювали у 2012 році журналісти російського каналу "ТВ-2" – громадяни 9 травня виходять на вулиці міст з портретами родичів, які воювали.

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В Кремлі швидко зрозуміли, що це – потужний пропагандистський інструмент. Такі ходи Росія за рахунок держбюджету почала проводити в країнах колишнього СРСР і по всьому світу. Зокрема, в США і Європі. Обов’язкові атрибути: радянська символіка, георгіївські стрічки і портрети Сталіна. Учасники одягнуті у військову форму, включаючи дітей, або в піонерських галстуках. Через це їх називають "ряженими", оскільки справжніх ветеранів там немає.



В Росії до акції активно залучають дітей

Цього року акція "Безсмертний полк" в європейських країнах супроводжувалася сутичками. 5 травня в Лісабоні (Португалія) її учасники, серед яких були і представники так званих "ДНР" і "ЛНР", напали на українців, які тримали плакати з написом "Сталін – убивця". Вони побили автівки українців, а також завдали тілесних ушкоджень бейсбольною битою нашим співвітчизникам.

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Українців побили на акції "Безсмертного полку" в Португалії

За словами політолога Артема Бронжукова, Росія використовує Другу світову війну для консолідації росіян як всередині держави, так і за її межами. Культ перемоги, створений ще при СРСР, активно експлуатується Кремлем.

Політичний експерт Валерій Димов додає – "Безсмертний полк" став засобом не для дрібних провокацій, а інформаційним фронтом гібридної війни Росії проти України. І він з року в рік наростає. Як повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко, в Україні в цьому році на акції в Києві очікується близько 5 тисяч осіб.

Чи можна заборонити акцію "Безсмертного полку"?

На переконання фахівців, щоб локалізувати подібні проросійські акції, треба включити фінансові, адміністративні і кримінальні важелі, однак все робити на законних підставах. Зокрема, зазначає політолог Валерій Димов, якщо учасники акції несуть портрети Сталіна, радянську символіку або на них георгіївські стрічки, то треба складати протоколи і притягати їх до відповідальності – згідно із законом про декомунізацію.

Правоохоронці, наголошує Димов, не повинні дивитися скрізь пальці. Інакше це призведе до того, що цю акцію постійно використовуватимуть для провокацій.



Учасники акцій використовують портрети Сталіна, що в Україні заборонено

За словами політичного експерта Андрія Вігірінського, заборонити акцію "Безсмертного полку" можна, якщо в СБУ будуть прямі докази того, що її фінансують з Росії і вона несе загрозу національній безпеці Україні.

Правоохоронні органи повинні мати докази про фінансування акцій "Безсмертного полку" Росією, встановити фігурантів. Звернутися до суду з тим, що під час зібрання можливі неправомірні дії. Тоді можна казати про російський слід, розхитування політичної ситуації і підрив суверенітету України. Відповідно, припинити потенційно небезпечну для життя громадян акцію,

– наголошує Андрій Вігірінський.

Експерт підкреслює: рішення про заборону приймає суд. Без цього акція "Безсмертний полк" – одна із форм мирного тематичного зібрання. А голослівні звинувачення в наявності російського сліду використають як тиск на свободу висловлювання. І це ще більше розхитує ситуацію в Україні, призводить до постійних провокацій.

До речі, в Білорусі і Казахстані в окремих містах акцію заборонили.

Що робить українська влада?

Як вважає Андрій Вігірінський, шукати докази проти організаторів "Безсмертного полку" в Україні не дуже хочуть. Адже політики з різних таборів нарощують на цьому свої рейтинги.

Одні кажуть, що заборона "Безсмертного полку" – порушення прав людини. Інші розповідають про російський слід, реваншизм і підривну діяльність. Всі працюють зі своїм електоратом, грають не емоціях,

– переконаний Вігірінський.

Політолог додає: за діючого президента Порошенка переважно проголосували на Заході України, де проживають патріотично налаштовані громадяни. Тому йде гра на месиджах: "Порошенко або Путін", "Геть від Москви!". Навіщо когось шукати і притягувати до відповідальності, якщо й без цього можна створити конфлікт і потім його кілька тижнів публічно обговорювати.



Розстрілювати в Росії вчать змалечку

Координатор громадського проекту "LIKБЕЗ. Історичний фронт" Кирило Галушко зауважує: соціологічні опитування показують, що людей з ностальгією за СРСР стало більше – близько 30 %. І це – через вплив російської пропаганди. Здебільшого це вже літні люди, але ці настрої прищеплюються і середньому поколінню, яке не дуже пам’ятає ті часи, але їм створили цей образ.

Валерій Димов підкреслює: влада України повинна проводити не реагуючу, а проактивну політику. Треба не дати Росії приватизувати велику перемогу і спекулювати на цьому.



Перемога у Другій світовій війні – це перемога і України

"Україна в Другій світовій війні втратила кожного п’ятого. Треба нагадувати слова Путіна, який заявив, що росіяни перемогли б і без українців, про ОУН-УПА, які воювали проти гітлеризму і сталінізму. Він фактично плюнув в обличчя нашим ветеранам і тим, хто загинув", – наголошує Димов.

Також, за його словами, не треба забувати про резолюцію ПАРЄ "Про злочини комунізму та потребу їх засудження" 2006 року, Празьку декларацію "Про європейську свідомість і тоталітаризм" 2008 року, резолюцію Європарламенту "Про європейську свідомість і тоталітаризм" 2009 року, де сказано, що пропаганда сталінізму повинна бути обмежена. Політолог додає: треба деокупувати інформпростір України. Інакше такі акції проходитимуть мало не щомісяця.

Щороку мільйони українців виходять вшанувати пам’ять полеглих. Їм треба дати інші смисли. Всі знають Єгорова і Кантарію, які встановили прапор перемоги над Рейхстагом. Але дуже мало – про те, що їхнім підрозділом командував Олекса Берест – Герой України. Не треба конкурувати з росіянами. Це і наша перемога. Треба показувати, що в нас безсмертна армія тих, хто воював і воює за Україну,

– підкреслив Валерій Димов.