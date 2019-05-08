"Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию

День памяти и примирения и День Победы в Украине не обходятся без столкновений. Отдельным раздражителем становятся марши так называемого "Бессмертного полка", имеющие откровенно пророссийский характер. О цели его организаторов и как локализовать подобные акции – в материале 24 канала.

Кремлевская агитка

Организация "Бессмертный полк" была зарегистрирована журналистами в Томске в 2011 году. Акцию "Бессмертный полк" инициировали в 2012 году журналисты российского канала "ТВ-2" – граждане 9 мая выходят на улицы городов с портретами воевавших родственников.

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В Кремле быстро поняли, что это – мощный пропагандистский инструмент. Такие ходы Россия за счет госбюджета начала проводить в странах бывшего СССР и по всему миру. В частности, в США и Европе. Обязательные атрибуты: советская символика, георгиевские ленты и портреты Сталина. Участники одеты в военную форму, включая детей, или в пионерских галстуках. Поэтому их называют "ряжеными", поскольку настоящих ветеранов там нет.



В России к акции активно привлекают детей

В этом году акция "Бессмертный полк" в европейских странах сопровождалась столкновениями. 5 мая в Лиссабоне (Португалия) ее участники, среди которых были и представители так называемых "ДНР" и "ЛНР", напали на украинцев, которые держали плакаты с надписью "Сталин – убийца". Они разбили автомобили украинцев, а также нанесли телесные повреждения бейсбольной битой нашим соотечественникам.

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Украинцев избили на акции "Бессмертного полка" в Португалии

По словам политолога Артема Бронжукова, Россия использует Вторую мировую войну для консолидации русских как внутри государства, так и за его пределами. Культ победы, созданный еще при СССР, активно эксплуатируется Кремлем.

Политический эксперт Валерий Дымов добавляет – "Бессмертный полк" стал средством не для мелких провокаций, а информационным фронтом гибридной войны России против Украины. И из года в год нарастает. Как сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, в Украине в этом году на акции в Киеве ожидается около 5 тысяч человек.

Можно ли запретить акцию "Бессмертного полка"?

По мнению специалистов, чтобы локализовать подобные пророссийские акции, надо включить финансовые, административные и уголовные рычаги, однако все делать на законных основаниях. В частности, отмечает политолог Валерий Дымов, если участники акции несут портреты Сталина, советскую символику или на них георгиевские ленты, то надо составлять протоколы и привлекать их к ответственности – по закону о декоммунизации.

Правоохранители, отмечает Дымов, не должны смотреть сквозь пальцы. Иначе это приведет к тому, что эту акцию будут постоянно использовать для провокаций.



Участники акций используют портреты Сталина, что в Украине запрещено

По словам политического эксперта Андрея Вигиринского, запретить акцию "Бессмертного полка" можно, если в СБУ будут прямые доказательства того, что ее финансируют из России и она несет угрозу национальной безопасности Украины.

Правоохранительные органы должны иметь доказательства о финансировании акций "Бессмертного полка" Россией, установить фигурантов. Обратиться в суд с тем, что во время собрания возможны неправомерные действия. Тогда можно говорить о российском следе, расшатывании политической ситуации и подрыве суверенитета Украины. Соответственно, прекратить потенциально опасную для жизни граждан акцию,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Эксперт подчеркивает: решение о запрете принимает суд. Без этого акция "Бессмертный полк" – одна из форм мирного тематического собрания. А голословные обвинения в наличии российского следа используют как давление на свободу выражения. И это еще больше расшатывает ситуацию в Украине, приводит к постоянным провокациям.

Кстати, в Беларуси и Казахстане в отдельных городах акцию запретили.

Что делает украинская власть?

Как считает Андрей Вигиринский, искать улики против организаторов "Бессмертного полка" в Украине не очень хотят. Ведь политики из разных лагерей наращивают на этом свои рейтинги.

Одни говорят, что запрет "Бессмертного полка" – нарушение прав человека. Другие рассказывают о российском следе, реваншизме и подрывной деятельности. Все работают со своим электоратом, играют не эмоциях,

– убежден Вигиринский.

Политолог добавляет: за действующего президента Порошенко преимущественно проголосовали на Западе Украины, где проживают патриотически настроенные граждане. Поэтому идет игра на меседжах: "Порошенко или Путин", "Прочь от Москвы!". Зачем кого-то искать и привлекать к ответственности, если без этого можно создать конфликт и затем его несколько недель публично обсуждать.



Расстреливать в России учат с детства

Координатор общественного проекта "LIKБЕЗ. Исторический фронт" Кирилл Галушко замечает: социологические опросы показывают, что людей с ностальгией по СССР стало больше – около 30%. И это – из-за влияния российской пропаганды. В основном это уже пожилые люди, но эти настроения прививаются и среднему поколению, которое не очень помнит те времена, но им создали этот образ.

Валерий Дымов подчеркивает: власть Украины должна проводить не реагирующую, а проактивную политику. Надо не дать России приватизировать большую победу и спекулировать на этом.



Победа во Второй мировой войне – это победа и Украины

"Украина во Второй мировой войне потеряла каждого пятого. Надо напоминать слова Путина, который заявил, что россияне победили бы и без украинцев, об ОУН-УПА, которые воевали против гитлеризма и сталинизма. Он фактически плюнул в лицо нашим ветеранам и тем, кто погиб", – отмечает Дымов.

Также, по его словам, не надо забывать о резолюции ПАСЕ "О преступлениях коммунизма и необходимости их осуждения" 2006 года, Пражской декларации "О европейском сознании и тоталитаризме" 2008 года, резолюции Европарламента "О европейском сознании и тоталитаризме" 2009 года, где сказано, что пропаганда сталинизма должна быть ограничена. Политолог добавляет: надо деоккупировать информпространство Украины. Иначе такие акции будут проходить чуть ли не ежемесячно.

Каждый год миллионы украинцев выходят почтить память павших. Им надо дать другие смыслы. Все знают Егорова и Кантария, которые установили флаг победы над Рейхстагом. Но очень мало – о том, что их подразделением командовал Алексей Берест – Герой Украины. Не надо конкурировать с россиянами. Это и наша победа. Надо показывать, что у нас бессмертная армия тех, кто воевал и воюет за Украину,

– подчеркнул Валерий Дымов.