Почему нельзя отменять уплату на развитие инфраструктуры: мнение нардепа

Принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта об улучшении инвестиционной политики в Украине приведет к ряду положительных изменений. Впрочем есть одна оговорка.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Павел Бакунец.

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Парламентарий подчеркивает: власть начала заботиться, чтобы украинцы не уезжали за границу, а жили в своих семьях и имели здесь работу. Но одна из поправок, которая касается строительных норм, отменяет долевое участие в развитии инфраструктуры местным общинам.

Деньги с долевого участия в каждом городском бюджете обязательно направлялись на развитие инфраструктуры. Это улучшало жизнь людей на местах. Отмена этой оплаты может привести к уменьшению поступлений в местных бюджетах. Соответственно, к уменьшению развития инфраструктуры. То есть украинцы получат меньшее количество новых дорог, тротуаров и т. п,

– подчеркивает Павел Бакунец.

Народный депутат отметил, что законопроектом не предусмотрено компенсационного источника наполнения местных бюджетов. Поэтому, по убеждению народного депутата, эту поправку надо убрать. В ближайшие дни Павел Бакунец внесет соответствующий законопроект в Верховную Раду.

Почему важно сохранить оплату паевого взноса в развитие местной инфраструктуры? Одним из положений законопроекта о стимулировании инвестиционной деятельности предлагается отменить обязательную уплату паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта в размере 4% от стоимости жилищного строительства и 10% от стоимости нежилой застройки.



Как сообщал ранее начальник управления архитектуры и урбанистики Львовского горсовета Юлиан Чаплинский, убытки могут составлять 1,6 миллиарда гривен. По его убеждению, закон сделает невозможным реализацию многих важных проектов по развитию городов. Ранее на инженерную и социальную инфраструктуру предусматривали плюс 20% от стоимости жилого фонда. Сейчас это 4% для жилой застройки и 10% для коммерческой.



Инвестиционные взносы города направляют в строительство дорог, садиков, школ, закупку нового общественного транспорта. Если говорить о Львове, то речь идет о 200 миллионах гривен в год. Юлиан Чаплинский убежден, что предлагаемый законопроект не повлияет на уменьшение стоимости жилья, ведь цена продажи построенного жилья не подлежит государственному регулированию, а устанавливается застройщиком самостоятельно.