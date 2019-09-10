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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Почему нельзя забывать о тех, кто остается в плену Кремля: объяснение эксперта

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      Медийное давление влияет, потому что нужно понимать мотивы Российской Федерации в этой ситуации. Вернулись не 35 политических заключенных, а 24 военопленных моряка, в отношении которых есть решение Международного морского трибунала.

      Об этом заявила в прямом эфире 24 канала исполнительный директор Центра Гражданских свобод Александра Романцова.

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      По ее словам, если бы Россия это решение не исполнила, то следующей ступенью санкций стал бы запрет вхождения российских судов в международные порты. А это бы серьезно повлияло на их экономику.

      То есть освобождение 24 моряков – это для них, как убить двух зайцев одновременно: с одной стороны поправить свой международный уровень, а с другой – так сказать "набить количество",
      – пояснила эксперт.

      "Кроме этого, имеем 11 политзаключенных, которые сейчас являются медийными. Однако, когда в 2014 году знали только Олега Сенцова и Надежду Савченко, мы начали кампанию #LetMyPeopleGo и #SaveSentsov. Они работали именно на то, чтобы все другие фамилии пленников, которые уже на тот момент были, стали тоже популярными", – добавила Александра Романцова.

      повернення полонених
      В аэропорту "Борисполь" пленных ждали родные / 24 канал

      Первая их акция была – это день рождения Александра Кольченко под стенами МИД. Требовали, чтобы его фамилия так же стала медийной для государства.

      Наша первая задача – чтобы люди дожили до момента освобождения. Нужно, чтобы заложники были в "мировом пятне" и тогда администрация тюрьмы не будет позволять себе те ужасы, которые они делают.,
      – заверила директор Центра Гражданских свобод.

      "Если мы не говорим о человеке, не показываем его в медиа, то он, к сожалению, переживает больше. И это добавляется к информационному вакууму, в котором держат для того, чтобы человек признал свою якобы вину или дал показания на других", – отметила Александра Романцова.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.

      повернення полонених
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала

      повернення полонених
      В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Алексей Навальный Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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