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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Чому не можна забувати про тих, хто залишається в полоні Кремля: пояснення експертки

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      Медійний тиск впливає, бо потрібно розуміти мотиви Російської Федерації у цій ситуації. Вернулося не 35 політичних в'язнів, а 24 воєнополонених моряків щодо яких є рішення Міжнародного морського трибуналу.

      Про це наголосила в прямому ефірі 24 каналу виконавча директорка Центру Громадянських свобод Олександра Романцова.

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      За її словами, якби Росія цього рішення не виконала, то наступним ступенем санкцій стала б заборона входження російських суден в міжнародні порти. А це б серйозно вплинуло на їх економіку.

      Тобто звільнення 24 моряків – це для них, як вбити двох зайців одночасно: з одного боку поправити свій міжнародний рівень, а з іншого – так би мовити "набити кількість",
      – пояснила експертка.

      "Окрім цього, маємо 11 політв’язнів, які зараз є медійними. Проте, коли в 2014 році знали лише Олега Сенцова та Надію Савченко, ми почали кампанію #LetMyPeoplego та #SaveSentsov. Вони працювали саме на те, щоб всі інші прізвища бранців, які вже на той момент були, стали також популярними", – додала Олександра Романцова.

      повернення полонених
      В аеропорту "Бориспіль" полонених чекали рідні / 24 канал

      Перша їх акція була – це день народження Олександра Кольченка під стінами МЗС. Вимагали, щоб його прізвище так само стало медійним для держави.

      Наше перше завдання – щоб люди дожили до моменту звільнення. Потрібно, щоб заручники були у "світовій плямі" і тоді адміністрація в'язниці не буде дозволяти собі ті жахіття, які вони роблять.,
      – запевнила директорка Центру Громадянських свобод.

      "Якщо ми не говоримо про людину, не показуємо її в медіа, то вона, на жаль, переживає більше. І це додається до інформаційного вакууму, в якому тримають для того, щоб людина визнала свою нібито провину або дала свідчення на інших", – наголосила Олександра Романцова.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      повернення полонених
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      повернення полонених
      В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Олексій Навальний Українці в полоні РФ Україна – Росія Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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