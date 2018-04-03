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Почему образовательные реформы соседей вызывают истерику в России: объяснение Портникова

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Виталий Портников
Виталий Портников / "Крым.Реалии"

Россия протестует против решения латвийского президента Раймонда Вейониса о постепенном переходе школ на обучение на государственном языке из-за боязни потери своего влияние на страну.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников, сообщает "Эспрессо".

Он считает, что поправки в законы об образовании должны в будущем разрушить стены языкового гетто, которое построила себе Россия.

И понятно, почему у них так много оппонентов. Почему против Кремль, который рискует окончательно потерять свое пагубное влияние на балтийскую страну. Почему против русскоязычные политики, которые рискуют потерять электорат,
– добавил блогер.

Портников считает, что России и благосклонным к ней политикам и чиновникам есть, что терять.

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"Именно поэтому образовательные реформы вызывают такое сопротивление бывшей империи. Ведь и Партия регионов, которая чуть не уничтожила наше государство, тоже была "русскоязычной" партией, партией имперского реванша и имперского влияния", – добавил он.

По словам блогера, пока электорат все еще разделен по языковому принципу, в России всегда будет шанс восстановить или усилить свое влияние.

Просто из-за войны в Украине Кремль не действует здесь самостоятельно, чтобы не мешать сторонникам спасительной для него идеи "какая разница?". А в Латвии Москва действует, не таясь,
– добавил журналист.

Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Новости России Литва
Источник: 24 Канал
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