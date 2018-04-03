07:10
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
9°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
  • п'ятниця
    14°C 6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому освітні реформи сусідів викликають істерику в Росії: пояснення Портникова

952 Читать новость на русском
Віталій Портников
Віталій Портников / "Крим.Реалії"

Росія протестує проти рішення латвійського президента Раймонда Вейоніса про поступовий перехід шкіл на навчання державною мовою через боязнь втрати свій вплив на країну.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Еспресо".

Він вважає, що поправки до законів про освіту повинні у майбутньому зруйнувати стіни мовного гетто, яке збудувала собі Росія.

І зрозуміло, чому у них так багато опонентів. Чому проти Кремль, який ризикує остаточно втратити свій згубний вплив на балтійську країну. Чому проти російськомовні політики, які ризикують втратити електорат,
– додав блогер.

Портников вважає, що Росії і прихильним до неї політикам та чиновникам є, що втрачати.

Читайте також: Портников назвав територію, на яку незабаром вторгнуться російські війська

"Саме тому освітні реформи викликають такий опір колишньої імперії. Адже і Партія Регіонів, яка мало не знищила нашу державу, теж була "російськомовною" партією, партією імперського реваншу і імперського впливу", – додав він.

За словами блогера, поки електорат все ще розділений за мовним принципом, у Росії завжди буде шанс відновити або підсилити свій вплив.

Просто через війну в Україні Кремль не діє тут самостійно, щоб не заважати прихильникам рятівної для нього ідеї "какая разница?". А у Латвії Москва діє, не криючись,
– додав журналіст.

Теги: Новини України Новини політики Литва Новини Росії Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
2 квітня, 23:00 Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
Єгор Соболєв 122
Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
2 квітня, 22:39 Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
307
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 квітня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1357
Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
2 квітня, 21:00 Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
Олена Булан 8308
Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
2 квітня, 20:11 Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
Тетяна Бучок 304
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук