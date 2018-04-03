Чому освітні реформи сусідів викликають істерику в Росії: пояснення Портникова

Росія протестує проти рішення латвійського президента Раймонда Вейоніса про поступовий перехід шкіл на навчання державною мовою через боязнь втрати свій вплив на країну.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Еспресо".

Він вважає, що поправки до законів про освіту повинні у майбутньому зруйнувати стіни мовного гетто, яке збудувала собі Росія.

І зрозуміло, чому у них так багато опонентів. Чому проти Кремль, який ризикує остаточно втратити свій згубний вплив на балтійську країну. Чому проти російськомовні політики, які ризикують втратити електорат,

– додав блогер.

Портников вважає, що Росії і прихильним до неї політикам та чиновникам є, що втрачати.

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"Саме тому освітні реформи викликають такий опір колишньої імперії. Адже і Партія Регіонів, яка мало не знищила нашу державу, теж була "російськомовною" партією, партією імперського реваншу і імперського впливу", – додав він.

За словами блогера, поки електорат все ще розділений за мовним принципом, у Росії завжди буде шанс відновити або підсилити свій вплив.

Просто через війну в Україні Кремль не діє тут самостійно, щоб не заважати прихильникам рятівної для нього ідеї "какая разница?". А у Латвії Москва діє, не криючись,

– додав журналіст.