Почему обвинения во взяточничестве не заканчиваются приговорами судов

Поймали на взятке – такое обвинение последнее время выдвигают едва не каждому третьему высокопоставленному чиновнику. Иногда правоохранители даже демонстрируют прессе видео передачи денег. Однако проходит время и недавние подозреваемые не только выходят из зала суда без обвинительного приговора, но и возвращаются на свои должности, где продолжают свою деятельность на благо собственного кошелька.

Почему так происходит и как доказать факт передачи и получения взятки – разъясняет 24 канала кандидат юридических наук Василий Мирошниченко

Не обвинением единым

Один из последних скандалов, связанных со взяточничеством, наделал немало шума. В конце июля глава Офиса президента Андрей Богдан на пресс-конференции рассказал журналистам, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности за финансовое вознаграждение.

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По словам Андрея Богдана, к нему подходил один из так называемых "смотрящих" и высказал предложение: поскольку "работа" с бюджетом горсовета позволяет получать им 40 миллионов долларов в год, то просил не трогать главу городской администрации и предложил разделить этот доход пополам. Правда, глава Офиса президента не был готов к такому разговору и не зафиксировал его.

В чем Андрей Богдан обвиняет Владимира Кличко, смотрите здесь:

Главу КГГА возмутила это заявление Богдана, и он обратился в НАБУ – чтобы там разобрались, имело ли место предложение взятки и, если такие факты подтвердятся, наказать нарушителя закона. Правда, юрист Василий Мирошниченко весьма скептически настроен относительно возможности наказания для того, кто предлагал взятку.

Взяточничество – одна из самых сложных категорий дел для доказательства в судах. Если взяткодатель или получатель выгоды не сообщает правоохранителям или не делает соответствующей записи, то доказать его вину почти невозможно,

– отмечает Василий Мирошниченко.

Даже если кто-то снял на камеру момент передачи денег, то участники процесса могут сказать – это ссуда или я отдаю старый долг коллеге. В случае, когда денег много для обычного займа, тогда есть другая популярная отговорка – мы со знакомым решили организовать совместную фирму и он дал мне деньги чтобы основать уставный фонд. Это законно.

Мнение юриста: Что ждет того, кто предлагал взятку Богдану

По словам юриста, если правоохранители предварительно не пометили деньги краской, и взяточник их не взял в руки и не замазался, можно даже не пытаться довести дело до наказания.

В случае с главой Офиса президента дело будет иметь перспективу в суде только если найдется 10 человек или больше, которые подтвердят, что к ним обращались люди с аналогичным предложением. Сомнительно, что желающие заявить о подобных случаях отыщутся.

Осудить за взятку

Осудить за взятку можно, если того, кто ее предлагал, правоохранители взяли за нечто более серьезное. В таком случае обвиняемому предлагается соглашение, по которому "сбрасывается" более тяжелая вина, но признается факт дачи взятки. Тогда это дело имеет судебную перспективу.

Осудить чиновника за взятку крайне сложно / Фото 24 канала

Даже если тот, кто давал взятку, расскажет об этом кому-то и этот кто-то запишет разговор на аудио, то и в таком случае будет крайне трудно доказать это в суде. Ведь тот, кто заявил о даче взятки, всегда может сказать – я пошутил. Доказать иное в суде – просто нереально. Хотя случаются фантастические ситуации, когда правоохранителям все же удавалось доказать факт дачи взятки.

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Юрист вспоминает о случае, когда чиновник придумывал чуть ли не фантастическую схему вымогательства и получения денег: взяточник и взяткодатель выезжали в лес, залезали на дерево, где и происходила передача пакета. Взяточник думал, что никто в это не поверит. Поскольку таких случаев было с десяток и эти люди сделали соответствующие заявления в правоохранительные органы, то чиновника все же наказали. Ведь пресловутый чиновник периодически возобновлял практику выгодного лазания на дерево. Как показывает этот пример – нет ничего невозможного.