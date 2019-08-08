Чому звинувачення у хабарництві не закінчуються вироками судів

Спіймали на хабарі – таке звинувачення останнім часом висувають ледь не кожному третьому високопосадовцю. Інколи правоохоронці навіть демонструють пресі відео передачі грошей. Проте минає час і нещодавні підозрювані не лише виходять з зали суду без обвинувального вироку, а й повертаються на свої посади, де продовжують свою діяльність на благо власного гаманця.

Чому так відбувається та як довести факт передачі та отримання хабара – роз’яснює 24 каналу кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко

Не звинуваченням єдиним

Один із останніх скандалів, пов’язаних із хабарництвом, наробив чимало галасу. Наприкінці липня глава Офісу президента Андрій Богдан на прес-конференції розповів журналістам, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади за фінансову винагороду.

До слова: Шість разів просив Кличка прибрати "інститут смотрящих" і стати нормальним мером, – Богдан

За словами Андрія Богдана, до нього підходив один із так званих "смотрящих" і висловив пропозицію: оскільки "робота" з бюджетом міськради дозволяє отримувати їм 40 мільйонів доларів на рік, той просив не чіпати главу міської адміністрації і запропонував розділити цей дохід навпіл. Щоправда, глава Офісу президента не був готовий до такої розмови і не зафіксував її.

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Очільника КМДА обурила ця заява Богдана, тож він звернувся до НАБУ – щоб там розібрались, чи мала місце пропозиція хабара і, якщо такі факти підтвердяться, покарали порушника закону. Щоправда, юрист Василь Мірошніченко вельми скептично налаштований стосовно можливості покарання для того, хто пропонував хабар.

Хабарництво – одна з найскладніших категорій справ для доведення у судах. Якщо хабародавець чи отримувач вигоди не повідомляє правоохоронців чи не робить відповідний запис, то довести його провину майже неможливо,

– наголошує Василь Мірошниченко.

Навіть якщо хтось зняв на камеру момент передачі грошей, то учасники процесу можуть сказати – це позика або я віддаю старий борг колезі. У випадку, коли грошей забагато для звичайної позики, тоді є інша популярна відмовка – ми зі знайомим вирішили організувати спільну фірму і він дав мені гроші щоб заснувати статутний фонд. Це законно.

Думка юриста: Що чекає на того, хто пропонував хабар Богдану

За словами юриста, якщо правоохоронці попередньо не помітили гроші фарбою, і хабарник їх не взяв в руки та не забруднився, можна навіть не намагатись довести справу до покарання.

У випадку з главою Офісу президента справа матиме перспективу у суді лише якщо знайдеться 10 осіб чи й більше, які підтвердять, що й до них звертались люди з аналогічною пропозицією. Сумнівно, що бажаючі заявити про подібні випадки відшукаються.

Засудити за хабар

Засудити за хабар можна, якщо того, хто його пропонував, правоохоронці взяли за щось серйозніше. У такому разі звинуваченому пропонується угода, за якою "скидається" важча провина, але визнається факт дачі хабаря. Тоді ця справа має судову перспективу.



Засудити високопосадовця за хабар вкрай складно / Фото 24 каналу

Навіть якщо той, хто давав хабар, розповість про це комусь і цей хтось запише розмову на аудіо, то і в такому випадку буде вкрай важко довести це в суді. Адже той, хто заявив про дачу хабара, завжди може сказати – я пожартував. Довести інше в суді – просто нереально. Хоча трапляються фантастичні ситуації, коли правоохоронцям все ж вдавалось довести факт дачі хабаря.

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Юрист згадує про випадок, коли чиновник вигадував ледь не фантастичну схему вимагання та отримання грошей: хабарник і хабародавець виїжджали у ліс, залізали на дерево, де й відбувалась передача пакету. Хабарник думав, що ніхто в це не повірить. Оскільки таких випадків було з десяток і ці люди зробили відповідні заяви в правоохоронні органи, то чиновника все ж покарали. Адже горезвісний посадовець періодично поновлював практику вигідного лазіння на дерево. Як свідчить цей приклад – немає нічого неможливого.