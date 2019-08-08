14:34
8 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, 7 серпня
      Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
      Вєсті.UA
      20:22, 7 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ

      Чому звинувачення у хабарництві не закінчуються вироками судів

      287 Читать новость на русском
      Як засудити за хабарництво
      Як засудити за хабарництво / 24 канал

      Спіймали на хабарі – таке звинувачення останнім часом висувають ледь не кожному третьому високопосадовцю. Інколи правоохоронці навіть демонструють пресі відео передачі грошей. Проте минає час і нещодавні підозрювані не лише виходять з зали суду без обвинувального вироку, а й повертаються на свої посади, де продовжують свою діяльність на благо власного гаманця.

      Чому так відбувається та як довести факт передачі та отримання хабара – роз’яснює 24 каналу кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко

      Не звинуваченням єдиним

      Один із останніх скандалів, пов’язаних із хабарництвом, наробив чимало галасу. Наприкінці липня глава Офісу президента Андрій Богдан на прес-конференції розповів журналістам, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади за фінансову винагороду.

      До слова: Шість разів просив Кличка прибрати "інститут смотрящих" і стати нормальним мером, – Богдан

      За словами Андрія Богдана, до нього підходив один із так званих "смотрящих" і висловив пропозицію: оскільки "робота" з бюджетом міськради дозволяє отримувати їм 40 мільйонів доларів на рік, той просив не чіпати главу міської адміністрації і запропонував розділити цей дохід навпіл. Щоправда, глава Офісу президента не був готовий до такої розмови і не зафіксував її.

      В чому Андрій Богдан звинувачує Володимира Кличка, дивіться тут:

      Очільника КМДА обурила ця заява Богдана, тож він звернувся до НАБУ – щоб там розібрались, чи мала місце пропозиція хабара і, якщо такі факти підтвердяться, покарали порушника закону. Щоправда, юрист Василь Мірошніченко вельми скептично налаштований стосовно можливості покарання для того, хто пропонував хабар.

      Хабарництво – одна з найскладніших категорій справ для доведення у судах. Якщо хабародавець чи отримувач вигоди не повідомляє правоохоронців чи не робить відповідний запис, то довести його провину майже неможливо,
      – наголошує Василь Мірошниченко.

      Навіть якщо хтось зняв на камеру момент передачі грошей, то учасники процесу можуть сказати – це позика або я віддаю старий борг колезі. У випадку, коли грошей забагато для звичайної позики, тоді є інша популярна відмовка – ми зі знайомим вирішили організувати спільну фірму і він дав мені гроші щоб заснувати статутний фонд. Це законно.

      Думка юриста: Що чекає на того, хто пропонував хабар Богдану

      За словами юриста, якщо правоохоронці попередньо не помітили гроші фарбою, і хабарник їх не взяв в руки та не забруднився, можна навіть не намагатись довести справу до покарання.

      У випадку з главою Офісу президента справа матиме перспективу у суді лише якщо знайдеться 10 осіб чи й більше, які підтвердять, що й до них звертались люди з аналогічною пропозицією. Сумнівно, що бажаючі заявити про подібні випадки відшукаються.

      Засудити за хабар

      Засудити за хабар можна, якщо того, хто його пропонував, правоохоронці взяли за щось серйозніше. У такому разі звинуваченому пропонується угода, за якою "скидається" важча провина, але визнається факт дачі хабаря. Тоді ця справа має судову перспективу.

      суд, хабарництво, звинувачення
      Засудити високопосадовця за хабар вкрай складно / Фото 24 каналу 

      Навіть якщо той, хто давав хабар, розповість про це комусь і цей хтось запише розмову на аудіо, то і в такому випадку буде вкрай важко довести це в суді. Адже той, хто заявив про дачу хабара, завжди може сказати – я пожартував. Довести інше в суді – просто нереально. Хоча трапляються фантастичні ситуації, коли правоохоронцям все ж вдавалось довести факт дачі хабаря.

      Цікаво: Як насправді українці ставляться до корупції

      Юрист згадує про випадок, коли чиновник вигадував ледь не фантастичну схему вимагання та отримання грошей: хабарник і хабародавець виїжджали у ліс, залізали на дерево, де й відбувалась передача пакету. Хабарник думав, що ніхто в це не повірить. Оскільки таких випадків було з десяток і ці люди зробили відповідні заяви в правоохоронні органи, то чиновника все ж покарали. Адже горезвісний посадовець періодично поновлював практику вигідного лазіння на дерево. Як свідчить цей приклад – немає нічого неможливого.

      blog_ava
      Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      сьогодні
      10068
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Публікації Гроші Статті Андрій Богдан Розслідування НАБУ Корупція КМДА
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях
      сьогодні , 14:31 По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях
      1906
      Квартира у новобудові: з чого починати ремонт
      сьогодні , 14:04 Квартира у новобудові: з чого починати ремонт
      271
      Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      7 серпня , 16:00 Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      1681
      Чому звинувачення у хабарництві не закінчуються вироками судів
      сьогодні , 13:12 Чому звинувачення у хабарництві не закінчуються вироками судів
      Ірина Поліщук 287
      Чому краще залишити Супрун очільницею МОЗ?
      сьогодні , 12:21 Чому краще залишити Супрун очільницею МОЗ?
      Артем Овдієнко 2371
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук