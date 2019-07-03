Як насправді українці ставляться до корупції

Результати національних опитувань, які проводилися починаючи з 2007 року, оприлюднили експерти USAID з програм "Долучайся" та "Взаємодія". Одинадцятирічне дослідження безальтернативно довело, що більшість українців, обираючи між вчиняти чи не вчиняти корупцію, діють абсолютно прагматично.

Якщо корупція допомагає отримати бажаний результат за менші витрати часу, зусиль чи нервів, а загроза покарання мінімальна, більшість українців дадуть хабар.

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З іншого боку, якщо доброчесна поведінка є більш раціональною, або хоча б не вимотує нерви і не краде купу часу – українці діятимуть чесно. Саме тому антикорупційна політика, що апелює до будь-яких цінностей, але не змінює процеси, процедури та інституції приречена на неефективність. Спочатку ефективність, комфортність послуг та невідворотність покарання за порушення правил, потім – казки про цінності.

Давайте візуалізуємо цю історію. Уявіть, що для отримання необхідної вам довідки, треба відстояти шестигодинну чергу. А перед цим простояти ще кілька годин, щоб взнати перелік необхідних для цієї довідки документів.

Та будь-яка працююча людини заплатить посереднику, який за 30 хвилин та відповідну винагороду принесе цю довідку. Навіть розуміючи, що обидві черги керівництво органу створили спеціально, щоб отримувати більшу частину винагороди того посередника.

Та сама логіка діє на всіх інших рівнях вище: дозволи на будівництво, відведення землі, розмитнення товарів та будь-що. Тому не треба парити про цінності людині, яка дітей мусить годувати, а не в шестигодинній черзі час та нерви втрачати.

Треба забезпечити можливість отримати цю довідку через інтернет взагалі без черг і миттєво. А ще посадити керівника установи, якщо він хоч смикнеться саботувати цю можливість.

Інакше ми продовжимо жити у тотально корумпованій країні. І хоча за останні 11 років частка громадян з досвідом корупції зменшилася більш ніж на 20%, цей спад відбувається коштом зменшення апокаліптичних показників корупції у минулому.

В нас покращення, але показники з апокаліптичних стали просто жахливими. У 2018 році 42% громадян визнали, що вони або члени їх сімей брали участь у корупційних діях. 42% – це майже половина сорокамільйонної країни.

Дослідження фіксують деяке зниження рівня корупції у системі охорони здоров’я і школах. Але у більшості інших сфер змін на краще за останні 11 років немає взагалі.

62% громадян, які вступали в контакти зі сферою вищої освіти, піддавались корупції. Кожен другий зіштовхувався з корупцією у сфері видачі дозволів, охорони здоров’я, у судах, при влаштуванні на роботу на держслужбу та при взаємодії з поліцією. Я ще хвилин десять можу зачитувати вам ці жахливі показники.



Корупція у судах

Зламати цю ситуацію – завдання далеко не з простих. При цьому робити це треба в країні, де майже половина громадян має регулярний досвід корупції.

І щоб залучити їх на свій бік, треба не проповідувати абстрактне "нове життя" та "європейські цінності", а забезпечити ефективні державні послуги та незворотність покарання з корупційні злочини. Особливо злочини вчинені високопосадовцями.

Лише кожен восьмий українець вважає побутову корупцію злом. При цьому політичну корупцію на найвищому рівні серйозною проблемою вважають понад 90% громадян.

Цей факт, який треба усвідомити, в першу чергу, політикам. Українці очікують від вищих органів влади прикладу доброчесності, який стане сигналом незворотних змін, які в свою чергу змінять поведінку звичайних громадян. Лише зверху вниз – ніяк інакше.

Українців спраглі принципу невідворотності кримінального покарання за корупцію. І чекають реалізації цього принципу на вищих щаблях. Без вироків для топ-корупціонерів нові обличчя при владі не зможуть переконати громадян у щирості власних намірів.

Шановні політики, прийміть нарешті цю реальність – основною причиною корупції українці вважають відсутність адекватного покарання за неї. Крапка. Або ви це покарання забезпечите, або потрапите на смітник історії, як ваші попередники.

А тепер, хто саме це покарання має забезпечити. Відповідальність за боротьбу з корупцією українців завжди покладають на президента. У 2018 році 63% громадян вважали, що Порошенко відповідальний за подолання корупції. Від Ющенка викорінення корупції чекали 69% громадян, від Януковича - 78%.



Віктор Янукович

Очевидно, що для більшості виборців протидія корупції залишиться відповідальністю Зеленського. Що, як на мене, чесно, зважаючи на антикорупційну риторику останнього. Друге місце у списку відповідальних займає Верховна Рада, принаймні сприйнятті українців.

За 11 років опитування в середньому 40% українців вважали Раду відповідальною за боротьбу з корупцією. Також українців бачать простих громадян, громадських активістів і ЗМІ потенційними союзниками президента у боротьбі у боротьбі з корупцією.

Це правда, що часто і активістам, і журналістам, і просто громадянам доводиться протидіяти корупції, але тоді в мене питання: навіщо ми всі платимо податки?

Нагадаю, що держава отримує з нас майже стільки ж, скільки ми витрачаємо на себе. У містах мова йде про чотири тисячі доларів щороку з кожної працюючої родини.

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От на цих чотирьох тисячах доларів давайте сьогодні і закінчимо. Політичний рахунок за їх, сподіваюся, ефективне використання ми вже зовсім скоро виставимо новобраному президенту і його партії. Електоральний медовий місяць в Україні дуже-дуже короткий. Зеленському варто про це пам’ятати.