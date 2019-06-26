Активісти озвучили вимоги до майбутнього парламенту

Як ви думаєте, що є найбільшою цінністю для українців? Добробут, щастя, багатство, успіх? Ні. Це все безперечно важливо, але найважливіше для нас з вами: свобода і справедливість.

Чому активісти висунули свої вимоги

Саме ці дві цінності є найголовнішими для всіх українців: свобода для 86%, справедливість для 70%. Кожного разу, називаючи ці цифри, я пишаюся тим, що є українцем.

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Однак навіть після Революції гідності бажана справедливість не настала. Свобода стала ближчою, справедливість – ні. Причини: провалена реформа судів, прокуратури, поліції, а також відсутність покарання топ-корупціонерів.

Замість займатися своїми функціями, частина правоохоронних органів кришує корупцію. Українські суди підзвітні політикам, а не суспільству. А позитивні зміни, які вдалось досягти протягом останніх п'яти років, постійно під ризиком знищення.

Ми вимагаємо від наступного парламенту встановлення справедливості, а тому сформували порядок денний – список вимог громадянського суспільства. Ми хочемо, аби майбутні нардепи забезпечили такі зміни:

• Відновлення покарання за незаконне збагачення;

• Реальну судову реформу;

• Прозорий конкурс до Конституційного Суду;

• Позбавлення СБУ невластивих функцій;

• Реформу МВС та Нацполіції.

Також ми вимагаємо від них перезапуску частини антикорупційних органів, реформу прокуратури та створення Служби фінрозслідувань (замість продажних фіскалів та СБУшників) та збереження міжнародних закупівель ліків. Всі деталі нашого порядку денного ви знайдете на сайті.

Ми закликаємо учасників парламентських перегонів підтримати Порядок денний Справедливості, а також втілити його в життя після проходження до Верховної Ради.

Про судову реформу

Давайте трішки детальніше про основні пункти порядку денного Справедливості. Перше – це реальна судова реформа. Від самого початку бувши саботованою, вона не досягла мети. Більшість недоброчесних суддів залишились на посадах. Довіра до судової гілки влади – нарівні з довірою до російських медіа.

Тому ми просимо майбутніх парламентарів запровадити механізм перегляду огидних рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка позитивно оцінила недоброчесних суддів та залишила їх на посадах.

Ми також пропонуємо політичним партіям перезапустити суддівські органи самоврядування – Вищу кваліфкомісію суддів та Вищу ради правосуддя, долучивши до відбору їхніх нових членів міжнародних експертів.

Конституційний Суд України перетворився на інструмент захисту корумпованої політичної еліти. Нещодавно КСУ скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, подарувавши амністію 65 топ-посадовцям.

Чому скасували статтю про незаконне збагачення? У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості. Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році після Революції Гідності. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов'язань України перед МВФ.

Він також позбавив НАБУ права оскаржувати корупційні угоди в судах. Тим самим повернувши корупціонерам п'ять мільярдів гривень. Це – приблизно річний бюджет МОЗ на ліки для важкохворих українців.

Це лише два рішення із переліку того, як Конституційний суд служить не суспільству, а корупціонерам. Тому ми вимагаємо проведення прозорого конкурсу на посади суддів найважливішого суду країни.

Про "реформу" поліції

Під ширмою "реформ" Аваков монополізував взяв під свій контроль стару корумповану систему. Органи внутрішніх справ не було очищено.

Переважна більшість старих "міліцейських" кадрів, навіть ті, що не склали професійні іспити, залишилися на посадах. Правоохоронні органи замість боротьби з корупцією очолили її, а замість арешту кримінальних авторитетів стали їхніми кращими друзями.

Лише з 2017 року в Україні скоїли понад 55 атак на активістів та журналістів, з них 4 — вбивства Катерини Гандзюк, Ірини Ноздровської, Миколи Бичка та Віталія Олешка.

Розслідування цих вбивств, як і багатьох інших злочинів, всіляко саботуються прокуратурою та поліцією. У жодному із випадків замовники не покарані. Частину зі справ взагалі закрили через спливання термінів розслідування.

Найгучніші провали Авакова

Ми вимагаємо від майбутніх депутатів викинути з посади чинного Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також провести повторну атестацію поліції.

"Реформа" в СБУ

Ще один орган, більша частина якого не займається тим, за що ми платимо їм нашими податками – Служба безпеки України. Реформа провалена. Вони досі займаються невластивими функціями.

Ці функції політизують роботу СБУ й перетворюють орган на інструмент корупції та політичного тиску. При цьому дискредитують реальні досягнення органу та марнуючи ресурси для боротьби із тероризмом.

Майбутній парламент повинен підтримати ліквідацію підрозділів СБУ по боротьбі із корупцією та економічних департаментів. Служба має бути зосереджена на протидії терористам та контррозвідці.

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Топ-чиновники, які обкрадали українців та незаконно збагачувалися після Революції гідності, отримали амністію після знищення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Завдання нового парламенту – забезпечити невідворотність конфіскації незаконних активів посадовців та відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Проблеми в роботі антикорупційних органів

Ще одна з причин, чому чиновники не несуть відповідальність за корупцію – провал роботи частини антикорупційних органів. Керівництво Антикорупційної прокуратури та Нацагентства з питань запобігання корупції не продемонстрували результатів роботи та повністю втратили довіру суспільства.

САП досі очолює Назар Холодницький, який давав інструкції фігурантам розслідувань НАБУ й САП, як і що відповідати під час допитів, попереджав її про обшуки та чинив тиск на суд. Частина прокурорів Холодницького зливає перспективні для розслідування справи топ-корупції.



Назар Холодницький

Так, уже остаточно поховані справи "рюкзаків Авакова", заводу Фірташа та багато інших топ-корупційних злочинів. Покарання за мільярдні збитки, які зазнали платники податків, тобто ми з вами, так ніхто і не поніс.

Керівництво САП потрібно звільнити та забезпечити прозорий і незалежний конкурс для обрання нового. Крім того слід забезпечити повну незалежність прокурорів CАП. Разом із тим народні депутати наступного скликання повинні гарантувати невтручання в роботу НАБУ.

Ще одним політично залежним органом є НАЗК, який тільки створює видимість ефективної роботи. А реально – лише виконує забаганки керівництва держави. Це як і допомога корупціонерам, так і розправа над політичними опонентами.

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За два роки роботи НАЗК спромоглось на повноцінну перевірку лише кількох сотень декларацій. Щоб перевірити всі два мільйони, їм знадобиться сім тисяч років. За провалену роботу керівництво НАЗК не соромиться ще й винагороджувати себе величезними преміями, які ми оплачуємо нашими податками.

Ми звертаємось до політичних партій, якій йдуть в Раду, забезпечити звільнення керівництва НАЗК та гарантувати прозорий і незалежний конкурс для обрання нового керівництва.

"Реформа" органів прокуратури

Псевдореформа органів прокуратури не забезпечила їхнє очищення. Абсолютна більшість недоброчесних прокурорів залишилась на своїх посадах. Керівництво прокуратурою здійснюють політики, а не фахові та чесні прокурори.

Щоб виправити це, майбутні народні обранці перш за все мусять забезпечити прозорий конкурс на посаду генпрокурора, а не знову проголосувати за зручного для влади очільника ГПУ.

Ми вимагаємо від парламентарів також перезавантажити Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів – органу самоврядування прокурорів, який мав би звільняти їх за навіть натяк на недоброчесність.

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Перелічені вимоги – далеко не все, що громадські організації вимагають від майбутніх парламентських партій. Але якщо незабаром обрані народні депутати зроблять хоча б це, вже за кілька років ми будемо жити в крані де справедливість є невідворотою.