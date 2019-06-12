Як Конституційний Суд продав Коломойському повноваження НАБУ

Напередодні Конституційний Суд олігархів (точно не України) задовольнив скаргу підконтрольного Коломойському "Запорізького заводу феросплавів".

Що це за завод?Одне з найбільших профільних підприємств в Європі, монополіст з виробництва феросиліцію (47,7 % обсягу українського ринку) сірчановуглецевого феромарганцю і металевого марганцю (100 Роботу завод розпочав ще у 1933 році. Після відновлення незалежності України державне підприємство перетворили у відкрите акціонерне товариство, у 1993 році його власником став "Приватбанк". Головою заводу є Кравченко Павло Олександрович.

Пробачте на слові, "суд" скасував право НАБУ подавати позови про визнання недійсними корупційних угод, які детективи виявили під час розслідувань.

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Що передбачало це право

Законом було визначено право НАБУ звертатися до суду й визнавати недійсними такі угоди. Оскільки Бюро розслідує саме топ-корупційні оборудки, то вони всі так чи інакше пов'язані із укладенням різного роду угод.

Часто це відверто незаконні угоди, які завдають державі, тобто нам з вами, шалених збитків. Але оскільки складні кримінальні розслідування часто є довготривалими, то цей механізм давав НАБУ можливість зупиняти такі схеми ще до завершення слідства.

Варто зазначити, що Бюро дуже ефективно використовувало цей механізм. За чотири роки своєї роботи НАБУ подало до судів понад сорок позовів, за якими недійсними було визнано 94 угод на суму майже 5 мільярдів гривень.

Сторонами за такими позовами були сумновідомі підприємства державного сектору: "Укрнафта", "Запоріжжяобленерго", "Укрзалізниця", "Адміністрація морських портів" та багато інших.

До речі, президент Зеленський у своєму законопроекті запропонував навіть розширити це повноваження НАБУ й надати право йти в суд не лише щодо угод, а й з позовами про конфіскацію необґрунтованих активів чиновників в дохід держави ще до вироку суду. Більше про це розповім в наступному блозі.

Якою буде доля розірваних угод та грошей українців

По-перше, норма втратила чинність. НАБУ більше не має права подавати таких позовів, вимагаючи розірвання навіть найабсурдніших та шкідливих угод. По-друге, це не означає автоматичного повернення коштів "схемщикам". Для повернення коштів їм треба буде окремо звертатися в суд для скасування попередніх рішень.

Але не маю жодного сумніву, що продажна українська феміда за дуже дешево стане на бік корупціонерів. Конституційний – найвищий суд країни – показав колегам очевидний приклад.

По-третє, діючі справи можна буде рятувати, залучаючи стороною в справі прокурорів САП. Того САП, керівник якого Назар Холодницький розпродує справи НАБУ мов ті гарячі пиріжки.

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Наскільки обґрунтованим було рішення Конституційного Суду, запитаєте ви? Ні на скільки. Нуль. Абсолютно. Судді тупо продали закон Коломойському, навіть особливо не маскуючись. Раніше, КСУ відмовлявся навіть починати розгляд абсолютно аналогічних проваджень. А тут хоп – і передумав. Не лише розглянув, а й виніс взяте зі стелі рішення на користь корупціонерів.



Рішення суду – на руку корупціонерам

Нагадаю, що абсолютно аналогічно ці служителі Момони вчинили, вбивши кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Тоді вони врятували високопосадовців (депутатів, міністрів, колег суддів та інших) в понад 60 справах НАБУ.

В підсумку, це вже друге рішення КСУ, яке різко та необґрунтовано обрізає можливості НАБУ – єдиного правоохоронного органу, який спромігся ламати корупційні схеми та доводити до суду справи діючих високопосадовців.

В понад 700 топ-корупційних розслідувань детективи НАБУ притягнули до суду 325 обвинувачених, ще 165 вже отримали підозри. Звичайно, така активність бентежить можновладців, які знайшли ефективний спосіб протидії – купляти рішення Конституційного Суду, реформованого Порошенком.

Яку відповідальність мають понести судді

До речі, знаєте скільки саме суддів тупо подарували п'ять мільярдів наших грошей корупціонерами? Не більше, ніж сім. Ми чекаємо оприлюднення їх прізвищ. Обов'язково познайомимо вас з цими людьми: покажемо їх фото, розповімо про їх майно та родини.

Проте, як на мене, цих покидьків потрібно посадити в тюрму, а все майно їх родин забрати в дохід держави. Це треба зробити, навіть якщо це буде політичне рішення. Бо вони нахабно плюють в обличчя 45-мільйонній країні, насолоджуючись власною безкарністю.

Судді Конституційного суду нахабно, відверто, особливо не приховуючись, продають закон олігарху. З якого дива ми як народ маємо дотримуватися закону щодо них? Чому? Задля чого?

Якщо, так би мовити судді, заради олігарха чхають на закон й справедливість. То хіба ми не можемо начхати на закон, забираючи їх майно й кидаючи їх за ґрати? Без огляду на норми права. Якщо вони наплювали на наші права, то з якого дива ми маємо думати про їхні?

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Чи розумієте ви, не шановні судді КСУ, яку "скриньку Пандори" відкриваєте? Чи розумієте, яку бурю сієте своєю хтивою жадібністю та демонстративним беззаконням?

Пожнете наслідки цієї бурі ви. Ви й ваші колеги по суддівських мантіях, заплямованих публічними злиганням з корупціонерами.