Як нардепи захищають свої незаконні статки

Новообраний президент Зеленський подав до Верховної Ради законопреокт про відновлення покарання за незаконне збагачення. Як ви пам'ятаєте, cлужителі "мамони" з Конституційного Суду скасували відповідну статтю кримінального кодексу.

Покарання за незаконне збагачення

В результаті Антикорупційне Бюро було змушене закрити понад 60 справ щодо депутатів, міністрів, суддів та інших високопосадовців, які збагачувалися за наш з вами рахунок.

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Коли це трапилося, то святкували не лише фігуранти розслідувань, а чи не весь політичний клас. Вони ж бо думали, що відтепер все їх незаконно нажите майно легалізовавно.

І тут в мене для них погана новина, а для нас, відповідно, хороша. Законопроект не лише повертає кримінальне покарання для чиновників за незаконне збагачення, а й запроваджує новий механізм конфіскації майна корупціонерів.

Забирати необґрунтовані активи можна буде без вироку про винуватість особи. А значить значно швидше. Бо робитиметься це у цивільному процесі, стандарт доказування в якому значно нижчий, ніж в процесі кримінальному.

Але найголовніше те, що цим інструментом можна буде дістати майно корупціонерів з минулого. Глибиною в три роки. Те майно, захист якого святкували топ-корупціонери, вбивши незаконне збагачення через КСУ.

Посвяткували? Тепер нехай готуються. На жаль, посадити цих посадовців за незаконне збагачення в минулому не вдасться, але ми зможемо забрати їх майно в дохід держави.

Як це працюватиме

У разі виявлення необґрунтованих активів на суму понад 900 тисяч гривень відповідальності не зможуть уникнути й топ-посадовці, які незаконно збагачувалися раніше, і ті, хто наважиться на це у майбутньому.

Таким чином матеріали, напрацьовані детективами раніше, можуть бути використані для позовів про стягнення у дохід держави незаконно нажитих активів.

Наприклад, забрати майно можна буде в Андрія Портнова, кримінальне провадження про незаконне збагачення якого на суму 26 мільйонів було закрито. Але матеріали про ці статки залишилися, тож можна спробувати дістати ці їх за цією новою процедурою цивільної конфіскації.



Андрій Портнов

Або дотягнутися до головного податківця Мирослава Продана, провадження щодо незаконного збагачення якого на суму 88,1 мільйона гривень теж закрито.

Проте матеріали про дві дорогущі квартири в столиці, будинок поруч з нею, два будинки в Туреччині й два дорогих авто залишилися. Все це можна спробувати дістати цивільною конфіскацією.



Мирослав Продан

Або покарати народних депутатів Ярослава й Богдана Дубневичів, провадження щодо незаконного збагачення яких на суму майже півмільярда гривень теж було закрито через рішення КСУ.

Однак, матеріали по грошах залишилися, тож можна буде спробувати конфіскувати їх в цивільному процесі.



Ярослав та Богдан Дубневичі

Самі позови щодо застосування цивільної конфіскації йтимуть до Вищого антикорупційного суду. Це має стати додатковою гарантією неупередженого розгляду відповідних справ.

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Але повернімося до кримінальної відповідальність за незаконне збагачення. Згідно з поданим законопроектом вона наступатиме, якщо предметом злочину будуть активи, що перевищують 11,5 мільйонів гривень.

Нагадаю, що до вбивства незаконного збагачення поріг кримінального покарання був значно нижчий. Аргументи на користь підняття цього порогу озвучив ключовий експерт Зеленського в цій темі – заступник голови адміністрації Руслан Рябошапка.

Ми свідомо пішли на те, щоб збільшити цей розмір. Щоб вони (НАБУ і САП) не займалися дрібними справами. Антикорупційні органи працюють із найбільш суттєвими корупційними загрозами, топ-корупцією,

– наголосив він.

В підсумку, справи, у яких фігуруватимуть суми менші, ніж 11,5 мільйонів, розглядатимуться в порядку цивільної конфіскації, яку я описав вище. В таких справах корупціонерів не саджатимуть, але забиратимуть майно й викидатимуть з роботи. Відбуватиметься це набагато швидше, ніж розслідування кримінального провадження.

Якщо ж майна на 11,5 мільйонів й більше – тоді переслідування відбуватиметься за кримінальним процесом. Винні потраплятимуть в тюрму на строк від 5 до 10 років з конфіскацією усього майна. Щоправда, відбуватиметься це значно довше, ніж забрання майна у цивільній конфіскації.

Чи підтримають законопроект нардепи

Одним словом, треба об'єктивно визнати: поданий Зеленським законопроект про відновлення покарання за незаконне збагачення – якісний. Він не лише відновлює відповідну статтю кримінального кодексу, а й вводить новий інструмент швидкої конфіскації. Конкретно за цей проект новообраного президента можна похвалити.

Щоправда, я великий скептик, що до виборів перелякані народні депутати проголосують за цей законопроект. Минулого тижня вони його злякалися навіть в порядок денний включити.

Натомість без проблем включили законопроекти від Порошенка та інших, які НІБИ відновлюють покарання за незаконне збагачення. Насправді ж нічого не змінюють, але створюють видимість відновлення покарання, при цьому роблячи його абсолютно недосяжним.

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Проте переконаний, що вже після виборів цей законопроект буде проголосовано новою Верховною Радою. З тої причини, що вніс його президент, який, скоріше за все, матиме свою більшість.

Та й вимога МВФ, Світового Банку, ЄС та США нікуди не зникла: ніхто не даватиме гроші країні, в якій не має покарання за незаконне збагачення корупціонерів.