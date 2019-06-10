Атака на медреформу: нардепи намагаються підірвати виплати лікарям

Через старі так й нереформовані правоохоронні органи депутати намагаються підірвати виплати сімейним лікарям, терапевтам та педіатрам, яких для своїх родин обрали 28 мільйонів українців. Ще 14 мільйонів невдовзі зроблять свій вибір. Це все громадяни України, які очікують якісного доступу до медицини.

Що передбачає медична реформа

Із липня 2018 року Нацслужба здоров'я України почала проводити виплати сімейним лікарям, терапевтам та педіатрам за принципом "гроші ходять за пацієнтом". Майже 25 тисяч лікарів, які працюють на первинній ланці, вперше отримали шанс на достойні зарплати.

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Пацієнти вперше змогли визначити, як розпорядитися зі своїми податками та вибрати свого лікаря, який їм подобається, а не якого їм нав'язали. Піти в міську лікарню до лікаря, якого вони давно знають чи знайти нового в приватній клініці.



І там, і там можна підписати декларацію, держава розрахується зі вже сплачених вами податків. Так, пакет таких гарантованих послуг не завеликий, проте достатній і, головне, гарантований, де б ви їх не отримували.

Хто та як перешкоджає змінам

Але тепер старі народні депутати, які зубами тримаються за свої мандати, намагаються цю систему знищити. Антикорупційний комітет ВРУ планує звернутися із заявою про злочин до старих Генпрокуратури, Нацполіції та СБУ.

Підстава заяви – потенційне незаконне використання персональних даних у системі електронного здоров'я та незаконні виплати за деклараціями в результаті відсутності в системи сертифікату захисту інформації.

Згідно із законом, НСЗУ має повно право розпоряджатися персональними даними пацієнтів, а всі виплати служба проводить відповідно до договорів з медзакладами та наших з декларацій з лікарями. Це правда, що програмне та технічне забезпечення системи "Електронне здоров'я" наразі перебуває у дослідній експлуатації. Так само, як це було із визнаною усім світом системою закупівель ProZorro впродовж кількох років її роботи.

Комітет також планує звернутися до прем'єр-міністра з вимогою відсторонити від виконання обов'язків заступника міністра Павла Ковтонюка та голову НСЗУ Олега Петренка. Це питання персонально проштовхує голова комітету депутат від "Народного Фронту" Юрій Савчук.



Юрій Савчук

Савчук уже кілька разів намагався винести це питання на засідання комітету й продовжуватиме це робити далі. Ініціатива походить, зокрема, від колишнього міністра охорони здоров'я нардепа Олега Мусія. Він неодноразово перешкоджав медичній реформі.

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Саме він є співавтором закону про вбивство міжнародних закупівель ліків, завдяки яким важкохворі українці чи не вперше отримали доступ до безкоштовних якісних медикаментів. Він також є підписантом подання до Конституційного суду скасування медреформи.



Олег Мусій

Маніпуляції із сертифікатами захисту інформації (КСЗІ) – уже звичний для наших політиків спосіб атак на незручні для них електронні системи, які зменшують корупцію.

Так, у 2016 році через відсутність цього сертифікату в системі електронного декларування посадовці сподівалися уникнути кримінальної відповідальності за брехню в декларації. Аналогічним чином атакували й систему електронних закупівель ProZorro.

Проте Рахункова палата у 2018 році не виявила в роботі системи ProZorro порушення законодавства про захист персональних даних. Тоді нам вдалось захистити ці реформи. Якщо ж нардепам вдасться через правоохоронців заблокувати систему електронного здоров'я, це означатиме зупинку медичної реформи і для пацієнтів, й для лікарів.

Політичну відповідальність за це нестимуть персонально голова Савчук, всі члени комітету, які підтримують цю ганебну ініціативу Мусія, а також їхні політичні партії. І незалежно від того, чи зможемо ми їх зупинити, чи не зможемо, вони більше ніколи не мають стати народними депутатами.

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Якщо ж горе-правоохоронці, які не покарали Януковича, які покривали Порошенка з його командою, включаться в атаку на реформу – вони стануть співучасниками злочину. З усіма витікаючими для них наслідками.

І ми зробимо все можливе, щоб ці наслідки стали невідворотними для обох груп: і політиків, і горе правоохоронців.