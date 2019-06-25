Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів

У травні Володимир Зеленський склав присягу на пост глави держави. Антикорупційна організація Transparency International зібрала перші кроки Зеленського у боротьбі із корупцією за цей час.

Перезавантаження НАБУ та САП

Зеленський "пригрозив" керівникам НАБУ та САП перезавантаженням, якщо за три місяці не побачить результатів їхньої роботи. Які саме результати він мав на увазі?

Про перші скандали Володимира Зеленського на посаді президента – читайте на сайті 24

Такі, що можуть, цитую: "задовольнити запит людей на справедливість" і спричинити "притягнення до відповідальності осіб, які були причетні до корупційних злочинів".



Ми точно знаємо, що на перепоні таких результатів стоїть керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Я неодноразово розповідав, які саме справи він продав: від рюкзаків Авакова до заводу Фірташа.



Справа "рюкзаків Авакова"

Про топ-справи, які провалили прокурори – читайте у матеріалі 24 каналу

Зустріч з головою Вищого антикорупційного суду

Ще президент зустрівся із головою Вищого антикорупційного суду Оленою Танасевич. Вони проговорили перепони для початку роботи суду у вересні.



Зустріч Володимира Зеленського з Оленою Танасевич

Станом на сьогодні такими є: відсутність приміщення для повноцінної роботи суду та зайвих кілька тисяч справ, якими старі правоохоронні органи спробують завалити Антикорупційний суд.

І якщо питання приміщення, схоже, команда Зеленського вирішить незабаром, то від "потопу" старих справ без голосування Верховною Радою не врятуватися. В цій частині президент має подати в Раду відповідний законопроект, написання якого майже завершено.

Покарання за незаконне збагачення

Хорошим сигналом стала спроба Зеленського повернути кримінальне покарання за незаконне збагачення. Щоправда, законопроект Зеленського у Верховній Раді проігнорували попри те, що він передбачав ще й цивільну конфіскацію незаконних статків. Це окрім десяти років тюрми.

Що пропонує законопроект Зеленського – читайте тут

Немає нічого дивного, що чинні народні депутати, взяли розглядати всі законопроекти на цю тему, окрім проекту Зеленського.

Всі інші проекти, зокрема, попереднього президента, лише створюють видимість розв'язання проблеми, фактично ж залишаючи корупційне майно амністованим.

Чому скасували попередню статтю про незаконне збагачення?У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.



Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році після Революції гідності. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ.

Звільнення Луценка

Ще одним хорошим кроком стало подання Зеленського щодо звільнення генпрокурора Юрія Луценка. Головною причиною було вказано відсутність у Луценка юридичної освіти та досвіду у сфері права. З обома аргументами важко не погодитися. Я б ще з десяток інших намалював, але і цих достатньо.

Чим запам'ятався Луценко на посаді голови ГПУ?

Луценко охоче воював з громадськими організаціями і Антикорупційним бюро, водночас активно захищав топ-корупціонерів – і Януковича, і Порошенка.



Юрій Луценко

Не одноразово в цьому блозі ми детально проговорювали справи, які, я переконаний, він просто продавав.

Дивіться відео про провали Юрія Луценка на посаді генпрокурора:

Але ви не повірите, що з тим поданням сталося. Парламентський комітет не погодив подання Зеленського на звільнення Луценка. Мовляв, вони не згідні з юридичними аргументами президента.

Знаєте, що в позиції чинних народних депутатів найогидніше? Те, що вони можуть звільнити Луценка і без подання президента. Для цього їм просто потрібно 226 голосів і все – Луценко на смітнику історії.

Тому я стверджую, що в чинній Раді немає 226 нормальних депутатів. Та що там 226 – немає навіть 150-ти. Саме стільки народних депутатів мають підписатися, щоб питання про звільнення Луценка хоча б на голосування поставити. Зібрали лише 60 підписів. Це вам про кількість адекватних народних депутатів в чинній Раді.

Призначення заступника голови АП

Зеленський призначив Руслана Рябошапку заступником голови АП. У сферу його відповідальності входять:

протидія корупції; реформа правоохоронної системи; реформа судової системи.

Рябошапка один з кращих національних експертів у цих сферах.

Що відомо про Руслана Рябошапку? Він багато працював зі знаними міжнародними організаціями та має хороший управлінський досвід на держслужбі. Після Революції гідності на посаді заступника міністра юстиції став одним з авторів прийнятого тоді антикорупційного законодавства.

А ще Рябошапка, вигравши конкурс на одного з керівників Нацагенції з запобігання корупції – пішов звідти, заявивши, що з такими колегами інституція просто не запрацює.



Руслан Рябошапка

Він виявився правим, адже НАЗК стало посміховиськом, а керівники, на яких вказав Рябошапка, перелазять з одного скандалу в інший. Водночас не забуваючи виписувати собі космічні премії за "ефективну" роботу.

Призначення керівника СБУ

Призначення фактичним керівником СБУ Івана Баканова, як на мене, є дивним рішенням. Мені важко повірити, що людина без жодного дня потрібного досвіду, зможе не лише ефективно управляти спецслужбою воюючої країни, а й одночасно її докорінно реформувати.

Вже дуже поганим сигналом від Баканова стала відмова оприлюднити свою декларацію, а також розсекретити декларації керівництва СБУ. Цим він став на бік старих корумпованих кланів.



Іван Баканов

Щоб не було в його декларації – Баконов жодного дня не був на державній посаді, тож питань до походження статків не мало би бути. В підсумку, він або піддався маніпуляціям своїх підлеглих, або не спромігся розібратися в елементарних вимога закону. Я навіть не знаю, що гірше.

Хто такий Іван Баканов – біографію нового заступника голови СБУ читайте тут

Проте з іншого боку, сам Зеленський на зустрічі з бізнесом підтвердив свою обіцянку позбавити СБУ невластивих функцій – боротьби з корупцією та економічними злочинами. Чекаємо від президента законодавчих ініціатив в цій сфері.

Окрім того Зеленський зробив позитивні кроки в дерегуляції та електронних послугах від держави. Отже, в мене перший місяць президентства Зеленського викликає обережний, але оптимізм. Чи гарантує це, що далі буде все добре? Ні, не гарантує. Але сигнали, погодьтеся, позитивні.