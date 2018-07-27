Почему "Оппозиционный блок" имеет наименьший показатель выполнения предвыборной программы

“Оппозиционный блок” имеет наименьший показатель выполнения предвыборной программы среди шести парламентских фракций – сейчас частично реализованы лишь 50% положений. Причина – “Опоблок” чаще других не поддерживает законы, которые соответствуют программным обязательствам.

Об этом говорится в исследовании Bihus.Info.

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В своей предвыборной программе "Оппозиционный блок" обещал "искоренить коррупцию" и "ликвидировать тендерную мафию в стране". Однако, в дальнейшем не поддержал целый ряд ключевых законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией, в том числе и на тендерах. Также "Опоблок" не дал ни одного голоса за закон, который определял новые правила государственных закупок и запускал систему электронных торгов ProZorro.

Ноль голосов от опоблоковцов получили законы, которые регулируют деятельность новых антикоррупционных органов: САП, НАБУ и НАПК, а также о спецконфискации.



Что пообещал "Оппозиционный блок"

Закон о Нацагентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, поддержал лишь один опоблоковец – Андрей Киселев.

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Несмотря на обещание "обеспечить доступность административных услуг, защитить бизнес от бюрократического произвола", фракция "Оппозиционного блока" не дала ни одного голоса за закон относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляции) во втором чтении. А также полностью провалила голосование за закон о повышении пенсий и госбюджеты на 2015-2018 годы, хотя обещала в программе "провести индексацию зарплат и пенсий".

Кроме того, в 2014-м "Оппозиционный блок" обещал "обеспечить реинтеграцию Донбасса", но когда в парламенте принимался закон, голосовал “против”.

Его принятие приведет к нарушению всех международных соглашений и договоренностей, которые имеет наша страна на пути дипломатического решения конфликта. Наша фракция считает, что только выполнение договоренностей, в том числе Минских соглашений, и дипломатический путь вернет территориальную целостность государству. Мы будем голосовать против этого закона, потому что считаем его вредным для граждан Украины и для государства,

– сообщил во время заседания опоблоковец Юрий Бойко.

Закон называет Россию агрессором и оккупантом и, по мнению политологов, препятствует российскому сценарию урегулирования конфликта на Донбассе.