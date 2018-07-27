Чому "Опозиційний блок" має найменший показник виконання передвиборчої програми

“Опозиційний блок” має найменший показник виконання передвиборчої програми серед шести парламентських фракцій – наразі частково реалізовані лише 50% положень. Причина – “Опоблок” частіше за інших не підтримує закони, які відповідають програмним зобов’язанням.

Про це йдеться в дослідженні Bihus.Info.

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У своїй передвиборчій програмі "Опозиційний блок" обіцяв "викоренити корупцію" і "ліквідувати тендерну мафію в країні". Однак, надалі не підтримав цілу низку ключових законопроектів, спрямованих на боротьбу з корупцією, зокрема й на тендерах. Також "Опоблок" не дав жодного голосу за закон, що визначав нові правила державних закупівель і запускав систему електронних торгів ProZorro.

Нуль голосів від опоблоківців отримали закони, які регулюють діяльність нових антикорупційних органів: САП, НАБУ та НАЗК, а також про спецконфіскацію.



Що пообіцяв "Опозиційний блок"

Закон про Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, підтримав лише один опоблоківець – Андрій Кісельов.

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Попри обіцянку "забезпечити доступність адміністративних послуг, захистити бізнес від бюрократичного свавілля", фракція "Опозиційного блоку" не дала жодного голосу за закон щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) у другому читанні. А також повністю провалила голосування за закон щодо підвищення пенсій і держбюджети на 2015-2018 роки, хоча обіцяла в програмі "провести індексацію зарплат і пенсій".

Крім того, у 2014-му "Опозиційний блок" обіцяв "забезпечити реінтеграцію Донбасу", але коли в парламенті приймався відповідний закон, голосував “проти”.

Його прийняття приведе до порушення всіх міжнародних угод і домовленостей, які має наша країна на шляху дипломатичного вирішення конфлікту. Наша фракція вважає, що тільки виконання домовленостей, в тому числі Мінських угод, і дипломатичний шлях поверне територіальну цілісність державі. Ми будемо голосувати проти цього закону, бо вважаємо його шкідливим для громадян України і для держави,

– повідомив під час засідання опоблоківець Юрій Бойко.

Закон називає Росію агресором та окупантом і, на думку політологів, перешкоджає російському сценарію врегулювання конфлікту на Донбасі.