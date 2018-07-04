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Нардепа від "Опозиційного блоку" Бакуліна вдруге оголосили в розшук

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Бакуліна знову оголосили в розшук
Бакуліна знову оголосили в розшук / Фото з вільних мереж

Народного депутата України від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна вже вдруге оголосили в розшук. Датою зникнення Бакуліна вказане 4 липня 2018 року.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зазначимо, що Бакуліна вже оголошували в розшук ще у квітні цього року, проте пізніше ім’я Бакуліна зникло з реєстру.

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Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко підтвердив "Українській правді", що розшук народного депутата був скасований. Проте для точнішої відповіді в МВС порадили скерувати письмовий запит.

В Генпрокуратурі у свою чергу заявили, що про скасування розшуку Бакуліна їм нічого не відомо.

"Ми його з розшуку не знімали і не планували знімати", – сказала речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Ввечері 4 липня інформація про Євгена Бакуліна знову з’явилась у реєстрі.

Бакулін розшук
МВС вдруге оголосило в розшук Бакуліна

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада зняла з Бакуліна депутатську недоторканість. Раніше регламентний комітет парламенту визнав мотивованими і законними усі три подання ГПУ. Пізніше Луценко запропонував Бакуліну піти на угоду зі слідством.

Хто такий Євген Бакулін? Уродженець Росії, народний депутат VIII скликання, входить до складу фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді. У 2007 році, а також із 2010 до 2014 року Євген Бакулін був головою правління НАК "Нафтогаз України". Його підозрюють у причетності до закупівлі так званих "вишок Бойка" – справа про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, до якої нібито причетний співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко.

Теги: Новини України Новини політики Євген Бакулін Опозиційний блок Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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