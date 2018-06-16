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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Донеччині оголосили в розшук одіозного мера

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Андрій Аксьонов
Андрій Аксьонов

Міського голову Добропілля Андрія Аксьонова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ України.

Про це мовиться на сайті МВС.

В базі зазначили, що Аксьонов зник 4 червня 2018 року.

Читайте також: Хто покриває одіозного Аксьонова: розкрили корупційні оборудки з впливовим олігархом

Аксьонов у розшуку

Як зазанчають "Новини Донбасу", 21 травня Аксьонов не з'явився на засідання Краматорського міського суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

16 травня Аксьонову оголосили про підозру в підробці офіційних документів для незаконного відвідування окупованого Криму. Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу і про відсторонення від посади.

Хто такий Андрій Аксьонов?
Став мером Добропілля у 2015 році. Аксьонова звинувачували в сепаратизмі під час його перебування на посаді голови селищної ради смт Новодонецьке в 2014 році.

Теги: Новини України Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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