В Донецкой области объявили в розыск одиозного мэра

Мэра Доброполье Андрея Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел Украины.

Об этом говорится на сайте МВД.

В базе отметили, что Аксенов исчез 4 июня 2018.

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Аксенов в розыске

Как отмечают "Новости Донбасса", 21 мая Аксенов не явился на заседание Краматорского городского суда об избрании ему меры пресечения.

16 мая Аксенову объявили подозрения в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Крыма. Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения и об отстранении от должности.

Кто такой Андрей Аксенов?

Стал мэром Доброполье в 2015 году. Аксенова обвиняли в сепаратизме во время его пребывания в должности председателя поселкового совета пгт Новодонецкое в 2014 году.