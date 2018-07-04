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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Нардепа от "Оппозиционного блока" Бакулина второй раз объявили в розыск

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Бакулина снова объявили в розыск
Бакулина снова объявили в розыск / Фото из открытых источников

Народного депутата Украины от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина уже во второй раз объявили в розыск. Датой исчезновения Бакулина указано 4 июля 2018 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел.

Отметим, что Бакулина уже объявляли в розыск еще в апреле этого года, однако позже имя Бакулина исчезло из реестра.

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Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подтвердил "Украинской правде", что розыск народного депутата был отменен. Однако для более точного ответа в МВД посоветовали направить письменный запрос.

В Генпрокуратуре в свою очередь заявили, что об отмене розыска Бакулина им ничего неизвестно.

"Мы его с розыска не снимали и не планировали снимать", – сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Вечером 4 июля информация о Евгении Бакулине снова появилась в реестре.

Бакулін розшук
МВД во второй раз объявило в розыск Бакулина

Напомним, 15 марта Верховная Рада сняла с Бакулина депутатскую неприкосновенность. Ранее регламентный комитет парламента признал мотивированными и законными все три представления ГПУ. Позже Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

Кто такой Евгений Бакулин? Уроженец России, народный депутат VIII созыва, входит в состав фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде. В 2007 году, а также с 2010 до 2014 года Евгений Бакулин был главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Его подозревают в причастности к закупкам так называемых "вышек Бойко" – дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Оппозиционный блок Евгений Бакулин
Источник: 24 Канал
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