Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: Объяснение экономистов

В течение последних трех недель курс доллара и евро в Украине снижается. Почему так происходит: из-за экономических факторов или предвыборного периода – 24 каналу рассказали экономические эксперты.

Економичиские причины, почему падает доллар и евро

Укреплению позиций гривны по отношению к евро и доллару способствовали несколько экономических факторов.

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Текущий маркетинговый год оказался весьма прибыльным для отечественных аграриев и металлургов. Это позволило увеличить объемы экспорта, а следовательно увеличились валютные поступления. Также поддержку гривны оказывают и переводы заробитчан и кредиты Международного валютного фонда, отметили эксперты.

Недавно появилась информация о реальном размере международных трансфертов от украинских заробитчан, которые составили рекордные 11 миллиардов долларов,

– пояснил в комментарии 24 каналу преподаватель кафедры прикладной экономики Бизнес института Александр Моисеенко.

Валюты достаточно, поэтому она несколько подешевела в Украине.

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Финансовый планер Любомир Остапов отметил 24 каналу, что также добавило к стабильности продолжение программы с МВФ, получение траншей от фонда и дополнительно поступлений под гарантии Всемирного банка.

Что касается доллара, то на него больше всего влияет монетарная политика Федеральной резервной системы США. Американский регулятор намерен снизить базовую ставку.

Соответственно, финансовые рынки получили сигнал к усилению интереса к рисковым активам. Как следствие, увеличились краткосрочные спекулятивные инвестиции в украинские финансовые инструменты, в частности в облигации государственного займа, что добавило валютного предложения на межбанке,

– пояснил эксперт Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

Как политика влияет на курс

Однако без политических факторов в отношении курса валют не обошлось. В частности они – в жесткой монетарной политике НБУ.

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Перед выборами НБУ продолжает проводить жесткую монетарную политику, и в случае необходимости снимает напряжение на валютном рынке с помощью интервенций (продажа или закупка банком крупных партий иностранной валюты – 24). Но учитывая вышеперечисленные факторы, пока ситуация ему позволяет выходить на рынок со скупкой валюты,

– отметил Моисеенко.

По мнению Вадима Бардася также политическим можно назвать и решение о предоставлении льготного периода на растаможку автомобилей именно до даты президентских выборов. Это позволило действующей власти изъять часть валютных сбережений украинцев и направить их на валютный рынок для предвыборной стабилизации национальной денежной единицы.

После выборов стоит ожидать подорожания доллара до 28-29 гривен. Как отмечают эксперты:

вырастут закупки импорта и выплаты внешних долгов;

будет расширяться эмиссия гривны (выпуск в обращение новых денежных знаков) в связи с замедлением темпов экономического роста и повышением дефицита государственного бюджета.

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