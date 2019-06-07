Почему партия "Слуга народа" Зеленского набирает высокие рейтинги: мнение эксперта

Недавно группа "Рейтинг" опубликовала свежие соцопросы о партиях, которые вероятно пройдут в Раду. Так, 5 партий имеют большие шансы попасть в парламент – это "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Каким образом партия Зеленского "Слуга народа" набирает высокие рейтинги – рассказал политический эксперт, лидер "Силы людей" Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала.

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Он отметил, что согласно этим рейтингам партия "Слуга народа" Владимира Зеленского получает около 48%.

Это благодаря тому, что она виртуальная. Потому что там нет никаких людей, которые могут испортить этот рейтинг. Когда там появятся обычные украинцы, рейтинг может немного упасть,

– ответил Солонтай.

Но эксперт заверил, что это также зависит от того, кто появится в партии, потому что если будут люди, не причастные к политике, то вероятно, может произойти снижение рейтинга.

"Если примут политиков, которые плохо себя показали, то рейтинг Зеленского начнет падать. Потому что окажется, что это старые политики, прикрытые новым брендом", – добавил Солонтай.



Какие партии проходят в Раду и какой у них рейтинг – инфографика

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