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      Чому партія "Слуга народу" Зеленського набирає високі рейтинги: думка експерта

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      Чому партія "Слуга народу" Зеленського набирає високі рейтинги
      Чому партія "Слуга народу" Зеленського набирає високі рейтинги / Фото з відкритих джерел

      Нещодавно група "Рейтинг" опублікувала свіжі соцопитування про партії, які ймовірно пройдуть у Раду. Так, 5 партій мають великі шанси потрапити до парламенту – це "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

      Яким чином партія Зеленського "Слуга народу" набирає високі рейтинги – розповів політичний експерт, лідер "Сили людей" Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: "Самопоміч", "Голос" та "Сила людей" домовляться, щоб розділити мажоритарні округи

      Він наголосив, що за цими рейтингами партія "Слуга народу" Володимира Зеленського має близько 48%.

      Це завдяки тому, що вона віртуальна. Тому що там немає ніяких людей, які можуть зіпсувати цей рейтинг. Коли там з'являться звичайні українці, рейтинг може трохи впасти,
      – відповів Солонтай.

      Але експерт запевнив, що це також залежить від того, хто з'явиться у партії, бо якщо будуть люди, не причетні до політики, то ймовірно, може статися зниження рейтингу.

      "Якщо візьмуть політиків, які погано себе продемонстрували, то рейтинг Зеленського почне падати. Бо виявиться, що це старі політики, прикриті новим брендом", – додав Солонтай.

      Які партії проходять у Раду та який у них рейтинг – інфографіка
      Які партії проходять у Раду та який у них рейтинг – інфографіка

      Дивіться онлайн-трансляцію програми "Політична анатомія":

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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