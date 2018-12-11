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      Почему пассажиры должны терпеть наглость таксистов

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      Все чаще пассажиры оказываются беззащитными перед службами такси. Известно много случаев, когда водитель не приезжает на вызов, опаздывает или возникают другие неприятные ситуации. К сожалению, в таких случаях пассажирам очень редко компенсируют убытки

      Однако не все службы занимаются мошенничеством, есть и такие, которые пытаются решать все проблемные ситуации законно.

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      Полицейский Рустам стал свидетелем того, как таксист отобрал у пассажира 100 долларов и пытался сбежать. Правоохранитель задержал наглого водителя, впоследствии оказалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

      Однако полисмен не всегда будет рядом, а подобные инциденты случаются чуть ли не ежедневно. Нередко поездки в такси завершаются такими неприятными ситуациями: привез не на тот адрес, обсчитал или просто нахамил. А если пассажир ненароком забудет вещи в авто, то водитель будет в двойном выигрыше.

      Так случилось с журналистом Ромом Кабачием, у которого таксист требовал 400 гривен вознаграждения за телефон. А вот Руслана, таксист не смог довезти до пункта назначения, потому что в его карте не было нужного адреса. С его счета снялись средства, а водитель пытался "выпихнуть" Руслана с авто.

      Мы приехали в какой-то лес, он остановился и сказал, что мы приехали. Его программа посчитала, что наша поездка завершилась,
      – добавил пострадавший Руслан Вивдич.

      Автомобільний навігатор

      Автомобильный навигатор

      Даже если пассажир попал в неприятную ситуацию с водителем такси, добиться компенсации практически невозможно. Все из-за того, что компании часто становятся лишь посредниками между водителем и пассажиром и не несут ответственности за поездку.

      Исполнительный директор Союза защиты потребителей Максим Несмиянов отмечает, единственное, что может сделать в такой ситуации пассажир – позвонить на "горячую линию" и оставить жалобу.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Транспорт Новости Украины Скандал Авто
      Источник: 24 канал
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