Чому пасажири мають терпіти нахабство таксистів

Усе частіше пасажири виявляються беззахисними перед службами таксі. Відомо багато випадків, коли водій не приїжджає на виклик, спізнюється або виникають інші неприємні ситуації. На жаль, у таких випадках пасажирам дуже рідко компенсують збитки

Проте не всі служби займаються шахрайством, є й такі, що намагаються вирішувати усі проблемні ситуації законно.

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Поліцейський Рустам став свідком того, як таксист відібрав у пасажира 100 доларів і намагався втекти. Правоохоронець затримав нахабного водія, згодом виявилося, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Однак полісмен не завжди буде поруч, а схожі інциденти трапляються ледь не щодня. Нерідко поїздки у таксі завершуються такими неприємними ситуаціями: привіз не на ту адресу, обрахував чи просто нахамив. А якщо пасажир ненароком забуде речі в авто, то водій буде у подвійному виграші.

Так сталося з журналістом Ромом Кабачієм, у якого таксист вимагав 400 гривень винагороди за телефон. А от Руслана, таксист не зміг довезти до пункту призначення, бо в його карті не було потрібної адреси. З його рахунку знялись кошти, а водій намагався "випхати" Руслана з авто.

Ми приїхали в якийсь ліс, він зупинився і сказав, що ми приїхали. Його програма порахувала, що наша поїздка завершилася,

– додав потерпілий Руслан Вівдіч.



Автомобільний навігатор

Навіть якщо пасажир потрапив у неприємну ситуацію з водієм таксі, домогтися компенсації практично неможливо. Все через те, що компанії часто стають лише посередниками між водієм та пасажиром і не несуть відповідальності за поїздку.

Виконавчий директор Спілки захисту споживачів Максим Несміянов зазначає, єдине, що може зробити у такій ситуації пасажир – зателефонувати на "гарячу лінію" та залишити скаргу.