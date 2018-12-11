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      Чому пасажири мають терпіти нахабство таксистів

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      Усе частіше пасажири виявляються беззахисними перед службами таксі. Відомо багато випадків, коли водій не приїжджає на виклик, спізнюється або виникають інші неприємні ситуації. На жаль, у таких випадках пасажирам дуже рідко компенсують збитки

      Проте не всі служби займаються шахрайством, є й такі, що намагаються вирішувати усі проблемні ситуації законно.

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      Поліцейський Рустам став свідком того, як таксист відібрав у пасажира 100 доларів і намагався втекти. Правоохоронець затримав нахабного водія, згодом виявилося, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

      Однак полісмен не завжди буде поруч, а схожі інциденти трапляються ледь не щодня. Нерідко поїздки у таксі завершуються такими неприємними ситуаціями: привіз не на ту адресу, обрахував чи просто нахамив. А якщо пасажир ненароком забуде речі в авто, то водій буде у подвійному виграші.

      Так сталося з журналістом Ромом Кабачієм, у якого таксист вимагав 400 гривень винагороди за телефон. А от Руслана, таксист не зміг довезти до пункту призначення, бо в його карті не було потрібної адреси. З його рахунку знялись кошти, а водій намагався "випхати" Руслана з авто.

      Ми приїхали в якийсь ліс, він зупинився і сказав, що ми приїхали. Його програма порахувала, що наша поїздка завершилася,
      – додав потерпілий Руслан Вівдіч.

      Автомобільний навігатор
      Автомобільний навігатор

      Навіть якщо пасажир потрапив у неприємну ситуацію з водієм таксі, домогтися компенсації практично неможливо. Все через те, що компанії часто стають лише посередниками між водієм та пасажиром і не несуть відповідальності за поїздку.

      Виконавчий директор Спілки захисту споживачів Максим Несміянов зазначає, єдине, що може зробити у такій ситуації пасажир – зателефонувати на "гарячу лінію" та залишити скаргу.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Транспорт Новини України Авто Скандал
      Джерело: 24 канал
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