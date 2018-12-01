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      Компанія Waymo першою у світі запускає сервіс безпілотних таксі: яскраві фото та відео

      Автотехнології 8 Читать новость на русском

      Те, що ще не так давно здавалося фантастикою, вже у наші дні може стати буденністю: таксі без водіїв, про які останнім часом стільки розмов, готові взяти на борт перших пасажирів.

      Компанія Waymo – підрозділ Google, що спеціалізується на технологіях для безпілотних авто, схоже, дозріла до того, щоб вивести свій автономний таксопарк у широкий світ.

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      Самокеровані таксі для початку будуть доступні лише в американському місті Фініксі, де їх уже кілька років тестують, і де робокарам відомий, мабуть, кожен закуток.

      безпілотних таксі Waymo
      Безпілотне таксі компанії Waymo

      Скористатися сервісом зможуть насамперед клієнти-добровольці, на яких власне і випробовували безпілотні таксомотори. За час експерименту автономні таксі Waymo "накрутили" сумарно понад 10 мільйонів миль, а також, судячи з висновків ЗМІ, довели свою "профпридатність".

      Безпілотне таксі Waymo
      Безпілотне таксі

      З міркувань безпеки компанія все ж розглядає можливість присутності у кабіні водія – для підстрахування, щоб у разі чого він зміг перебрати керування на себе. А повну довіру пасажирів безпілотникам ще треба буде заслужити.

      Теги: Автотехнології Транспорт Авто
      Джерело: 24 канал
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